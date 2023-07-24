Однако, как сообщается, критерии и требования к новым сотрудникам были ужесточены

Частная Военная Компания "Вагнер" возобновляет набор сотрудников. На своих ресурсах и в социальных сетях компания обновила информацию о критериях и требованиях к потенциальным "Музыкантам".

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Как сообщается, кандидаты уже могут собирать документы для оформления договора. В скором времени будет обозначен пункт приёма добровольцев, на данный момент, как вы уже знаете, закрывается подготовительная база в Молькино, она будет перенесена поближе к Республике Беларусь.

Из основных изменений в инструкции по трудоустройству выделяется наличие заграничного паспорта и то, что в компанию берут только граждан Российской Федерации и Республики Беларусь. Также ужесточились критерии набора сотрудников. Физическая подготовка, состояние здоровья, возраст, наличие судимостей, наличие налоговых задолженностей, штрафы, связанные с употреблением наркотиков и психотропных веществ, теперь всё это влияет на возможность вступить в ряды "Оркестра", причём новые требования касаются и новобранцев, и бывших бойцов ЧВК "Вагнер".

"Эти требования именно для текущего момента, возможно позже они снова смягчатся", - заявлено в сообщении. Основными направлениями называются Африка и Арабские страны.