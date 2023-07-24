Как пишут в редакции, контрнаступательная операция началась с расчетом на "мужество и находчивость" украинских солдат. Надежды не оправдались.

Согласно данным ежедневной американской деловой газеты "The Wall Street Journal", высокопоставленные чиновники в Соединенных Штатах, Европе и Украине прекрасно знали, что у ВСУ нет необходимого количества вооружения, подготовленных бойцов и авиации для достижения успеха в контрнаступлении. Вся надежда была на "мужество и находчивость" украинского народа, но эти надежды не оправдались.

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Украинское контрнаступление началось в первых числах июня 2023 года и продолжается по сей день. Каждый день ВСУ теряют большое количество бойцов и военной техники в надежде получить результат, соизмеримый с захватом Харьковской области, однако, с каждым днём становится всё очевидней, что этого не удастся достичь.

Теперь появляется информация, что вся эта контрнаступательная операция была обречена на провал с самого начала. В статье "The Wall Street Journal" говорится: у украинской армии нет средств, необходимых для преодоления смертоносных минных полей, мощных обширных укреплений. В результате, идущие в атаку колонны ВСУ становятся лёгкой мишенью для российской авиации и артиллерии. Получается, украинские бойцы гибли и гибнут не для достижения каких-либо успехов на поле боя, а для других целей?..

На видео кадры, снятые украинскими военными, проезжающими мимо груды металлолома - всё, что осталось от предыдущей контратаки ВСУ на Запорожском направлении.