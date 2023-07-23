Государственный Департамент США надеется увидеть существенные результаты на поле боя от украинской армии

Украинское контрнаступление продолжается уже больше полутора месяца. Подходит к концу второй месяц лета, а у вооруженных сил Украины нет никаких существенных успехов. При этом войска имеют серьёзные потери. Если в начале июня бойцы украинской армии пребывали в приподнятом настроении, то уже к концу июля энтузиазм улетучился, бессмысленные потери деморализовали боевой дух солдат.

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При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Аспенском форуме, что ВСУ скоро начнут контрнаступление во всю силу, а на данном этапе происходит лишь работа по разминированию российской оборонительной линии. В свою очередь представители западных стран встревожены медлительностью украинского контрнаступления.

"ВСУ обладают всем необходимым, чтобы быть очень успешны. И когда они развернутся и начнут действовать. Все силы, обученные за последние месяцы, оборудование, которое предоставили им мы и около 50 стран, я думаю, все это будет иметь существенное значение и приведет к изменениям" - заявил на форуме государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

По мнению Блинкена, ВСУ еще не исчерпало свой наступательный потенциал и просто ищут момент для начала масштабного наступления, после которого уже можно будет делать выводы.