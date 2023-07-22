Ранее американские и европейские представители заявляли главным условием поставок оружия, является неприменение его по территории России

В сети уже были опубликованы кадры с применением украинскими формированиями запрещённых боеприпасов кассетного типа. Главным условием западных союзников по Североатлантическому Альянсу было - неприменение поставляемых Киеву вооружений по доконфликтным территориям Российской Федерации.

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ВСУ не стеснялись применять их на различных направлениях линии соприкосновения. Однако, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает, что за минувшие сутки военизированные формирования Украины трижды нанесли удары по селу Журавлевка кассетными боеприпасами.

Напомним, данные боеприпасы запрещены во всём мире, потому что на территориях где они применяются, в результате большого процента неразорвавшихся субснарядов, ещё долгое время остаётся высокая опасность гибели мирных жителей, так называемое "Эхо Войны".

В свою очередь руководство Российской Федерации ранее заявило, что готово применить зеркальные меры, в случае применения украинскими вооружёнными силами боеприпасов кассетного типа. На территории России есть огромное количество данных боеприпасов, однако, Российская Армия их ещё не применяла.