По словам командира батальона Восток, силы противника тают и он ищет наиболее эффективные способы их применения

За последние сутки бойцы батальона "Восток" наконец сумели насладиться тишиной находясь на своих позициях. Дожди, по словам служащих, опустили активность противника до нуля на их направлении.

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По мнению командира батальона Александра Ходаковского, вооруженные силы Украины испытывают дефицит свежих идей. Во время контрнаступления противник опробовал кучу способов пробить российскую оборону, но ни одна тактика не позволила ВСУ достичь существенного результата, при этом в атаках гибло огромное количество военнослужащих Украины. Всё это становится поводом для критики со стороны западных спонсоров и кураторов, неудачи ВСУ уже транслируются в американских и европейских средствах массовой информации. Украинское руководство, по мнение военачальника, может предпринять попытку захвата Запорожской атомной электростанции. В операции возможно участие наиболее подготовленных подразделений ССО Украины.

По данным разведки, на некоторых участках линии соприкосновения украинские войска переходят в оборону, укрепляя свои позиции. Были дни когда противник поливал наши позиции артиллерийским огнём, с тех пор ощущается дефицит боеприпасов у ВСУ. Тактика плотной артподготовки и отправления вперёд пехоты на бронетехнике также не принесла желаемого результата, но истощила запасы украинской армии. Вся эта ситуация отражается и на моральном духе бойцов ВСУ, безрезультатные потери заставляют задуматься.

"Резервы, тем не менее, противник имеет ещё достаточные для того, чтобы мы не расслаблялись", - добавил Александр Ходаковский.