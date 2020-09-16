Результаты тестирования RTX 3080 в играх от Digital Foundry: большой прирост быстродействия и ощутимое отставание RTX 2080Ti
Этот день настал! Совсем недавно спало эмбарго на публикации обзоров одной из главных новинок этого года - Nvidia GeForce RTX 3080. Многие материалы подробно рассматривают организацию системы охлаждения новинки в референсном исполнении, уже проведены первые температурные тесты, изучены акустические свойства и энергопотребление GPU. Все это имеет важное значение и необходимо к ознакомлению, но сейчас о другом. В течение двух недель с момента анонса сообществу геймеров и энтузиастов со всех уголков планеты не давал покоя вопрос - какой же прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением? Digital Foundry провели одними из первых детальный анализ новой RTX 3080 в игровых сценариях и результаты, с учетом "review драйверов" и стартом запуска продукта на рынок, вызывают восторг!
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На примере нескольких графически тяжелых проектов мы видим, что дорогой флагман RTX 2080Ti уступает преемнику 25-40% в разрешении 4К. Ничего подобного в игровом сегменте не происходило с момента анонса архитектуры Pascal, более четырех лет назад! Не менее примечателен и рост производительности в RT проектах, где также наблюдается ощутимый подъем.
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Нужно понимать, что "данные первого дня" являются предварительной демонстрацией и в следующие недели нас ожидает масса других подробностей как в текущих, так и в предстоящих игровых тайтлах, где потенциал архитектуры проявит себя менее скромно с выходом свежих пакетов программной оптимизации. Также остается открытым вопрос о разгонном потенциале и величине выигрыша от его использования, поэтому следует четко понимать, что перед нами не максимальное быстродействие и данный факт лишь добавляет позитивных эмоций к будущим тестам.
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Источник изображений: Digital Foundry
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