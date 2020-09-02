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Итак, вчера состоялся официальный анонс игровых видеокарт Nvidia поколения Ampere - одного из самых ожидаемых и желанных технологических продуктов 2020-го года. Многие уже заметили, внимательно изучив новостные ленты ресурсов, что рынок переходит к фазе плавного поступления информации от партнеров Nvidia, в преддверии выпуска RTX 3000 собственного дизайна. И разумеется, Asus не стали исключением.

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Продакт менеджер мультимедийного отдела компании Ромео Ву (Romeo Wu) рассказал в формате видео презентации о некоторых особенностях дизайна и охлаждения линейки ROG Strix RTX 3000.

Первое на что следует обратить внимание - это толщина видеокарты. Более высокий теплопакет, оправданный существенно возросшим быстродействием, потребовал роста площади радиатора и теперь, будучи увеличенным на 31%, его толщина составляет 2.9 слота. С одной стороны, сомнительная практичность и отсутствие компактности, в том числе и при выборе подходящего корпуса, с другой - гарантированный контроль температурного распределения. Некоторые из читателей наверняка помнят, как дорого для репутации Asus обошлась первая версия охлаждения GTX 1080. Очевидно урок извлечен и печальный опыт остался позади.

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Для обеспечения максимальной площади соприкосновения с теплораспределительной крышкой GPU контактная площадка СО использует технологию MaxContact. Отличительные изменения коснулись также и вентиляторов, которым необходимо эффективно рассеивать тепло, создавая для этого достаточный объем воздушного потока. Боковые вентиляторы получили конструкцию суженного барьерного кольца и 11 лопастей, в то время как центральный механизм 13 лопастей с более широким барьерным кольцом. По заявлению представителя Asus подобное строение позволяет более эффективно забирать прохладный воздух, не создавая конфликта между тремя потоками. Для сравнения, вентиляторы RTX 2080Ti используют единое строение и несут в себе по 9 лопастей.

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И наконец бэкплейт. Как вы можете видеть, тыльная сторона охлаждения получила вентиляционное отверстие для предотвращения рециркуляции горячего воздуха, а также прижимной механизм в области графического процессора для равномерного соприкосновения радиатора с элементами платы.

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Точные сроки появления на прилавках и рублевые цены RTX 3000 в исполнении Asus пока неизвестны, как и примерные даты первых полноценных обзоров. Очевидно придется дождаться старта продаж, намеченного на 17 сентября, для анализа первых достоверных данных об эффективности обновленной СО.

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Источник изображений: CNET Highlights