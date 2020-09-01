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Однако, стоимость последующих карт семейства начинается с неожиданной и очень приятной отметки в 699$ за RTX 3080 и 499$ заRTX 3070 соответственно! Остается открытым вопрос цены наиболее удачных партнерских решений, первую информацию о которых мы наверняка узнаем уже в ближайшие дни.

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Источник изображения: Nvidia

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