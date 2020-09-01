NVIDIA анонсировала официальные цены старших видеокарт Nvidia Ampere
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Весь прошлый месяц игровая и профессиональная общественность с замиранием ожидала презентации видеокарт нового поколения - Ampere. Наконец это произошло и бессменный лидер компании поведал об архитектурных улучшениях, необычном строении платы и революционном дизайне референсной системы охлаждения. Первые данные о производительности были продемонстрированы Дженсеном Хуангом на примере технологического демо "Bubbles" (с англ. пузыри) и официальных слайдов Nvidia с игровыми RT проектами. Результаты впечатляющие, но речь сейчас не о них, необходимо дождаться первых полноценных обзоров, чтобы понять насколько сильное потрясение окажет быстродействие новых карт в самом хорошем смысла этого слова. Главный вопрос, лишивший сна многих энтузиастов - цена флагманского решения. К сожалению, утешительных цифр мы так и не увидели - 1499$ за RTX 3090.
Однако, стоимость последующих карт семейства начинается с неожиданной и очень приятной отметки в 699$ за RTX 3080 и 499$ заRTX 3070 соответственно! Остается открытым вопрос цены наиболее удачных партнерских решений, первую информацию о которых мы наверняка узнаем уже в ближайшие дни.
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Источник изображения: Nvidia
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