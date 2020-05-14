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Прорыва не произошло - технодемо Unreal Engine 5 в 1440p, 30 к/с и без трассировки лучей

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Минувшим вечером Epic Games анонсировала новую версию своего движка Unreal Engine, технодемо которого воспроизвели на Playstation 5. И вовсе не случайно, ведь основной задачей мероприятия стало освещение возможностей консолей будущего поколения, а точнее консоли Sony, производительность которой по официальным данным уступает будущему продукту Microsoft.

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Казалось бы, перед разработчиками, художниками и аниматорами открываются новые горизонты. Но что же некстген технологии готовы подарить игрокам? К большому сожалению, не так много, как многие предвкушали. Разочарование кроется в заявлении вице-президента по разработкам Epic Games Ника Пенвардена (Nick Penward). Согласно комментарию для портала Eurogamer, в демонстрации использовано динамическое освещение, однако в большинстве случаев рендеринг демо составляет 1440p при 30 кадрах в секунду. Финальным аккордом стало упоминание в материале ресурса о том, что несмотря на поддержку трассировки лучей в Unreal Engine 5, в представленном демо рейтрейсинг не использовался. 

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Возникает закономерный вопрос - сумеет ли теоретически более производительный Xox Series X достойно ответить конкуренту? Ведь уже сейчас очевидно, что ни о какой графической перспективе на следующие семь лет не идет и речи со столь удручающей частотой кадров и вполне базовым по современным меркам разрешением.    

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sony epic games playstation ps5 unreal nextgen
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Окружение впечатляет - горы, камни, земля, а вот героиня не особо впечатляет, по графике она что-то уровня последних томб рейдер, т.е. до фотореализма персонажей еще далеко.
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warmuza
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Покуда мы делаем им просмотры и комменты, накал будет только усиливаться.
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