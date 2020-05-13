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Совсем недавно поклонники игровой серии Uncharted праздновали четвертую годовщину заключительной номерной главы. К поздравлениям в своем твиттере присоединился и Трой Бейкер (Troy Baker), сыгравший Сэма Дрейка, а также главного мужского персонажа десятилетия - Джоэла из дилогии The Last Of Us.

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Поздравляя детище Naughty Dog, актер решил вспомнить, какого было его изумление в момент приглашения на роль старшего брата Нейтана Дрейка. На опубликованное сообщение отреагировал глава студии Нилл Дракманн (Neil Druckmann), чем в очередной раз взбудоражил общественность. К счастью для всех, резонанс оказался положительным и высказывание касалось возможного сюжетного персонажа будущей Uncharted, работа над которой обязательно состоится в будущем. Похоже, после завершения истории Нейтана, нас ожидает еще одна встреча с Сэмом и вероятное присутствие персонажа очень обнадеживает, учитывая нынешнюю повестку.

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Немного ранее, в ходе Q&A трансляции в инстаграм Бейкер прервал молчание в отношении скандальных утечек грядущей TLOU2, объяснив почему опубликованные сливы бессмысленны:

"О, чувак, это не имеет значения. Послушай, если ты думаешь, что игру можно испортить парой скриншотов ... серьезно? Студия с опытом разработки в тридцать лет за плечами и таким количеством наград, что они попросту не могут поместить их на одну трофейную полку. Это самая большая и амбициозная игра, которую они когда-либо сделали. Ты действительно считаешь, что этот опыт и шесть лет разработки могут быть развеяны парой скриншотов? Это игра. Вы должны это испытать. Это все, что я могу сказать"

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Увы, комментарий не внес ясности, поэтому остается лишь дождаться даты релиза, чтобы получить заключительные ответы на вопросы обеспокоенных игроков. Впереди больше месяца томного ожидания и уже сейчас многих интересует, как Sony распорядится с дорелизным распространением игры в сообществе летсплееров, которые первыми прольют свет на события скандального проекта Naughty Dog.