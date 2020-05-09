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Рекламная кампания старших смартфонов Samsung в этом году кричала громкими заголовками о 108 Мп камере со стократным зумом, пытаясь убедить пользователей в том, что самые совершенные фотовозможности на мобильном рынке предложить будет некому. На деле оказалось несколько иначе и едва ли можно сказать, что флагманы Galaxy превзошли своих конкурентов, о чем свидетельствуют многочисленные сравнения независимых источников и не самые лестные упоминания в профильной прессе.

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Источник фото: Mrwhosetheboss

Похоже, руководство компании решило ставить на маркетинговый отдел, несмотря на провал линейки S20.

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Mrwhosetheboss