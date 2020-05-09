Sammobile.com сообщает, что новые флагманы Samsung получат 150 Мп камеру
Рекламная кампания старших смартфонов Samsung в этом году кричала громкими заголовками о 108 Мп камере со стократным зумом, пытаясь убедить пользователей в том, что самые совершенные фотовозможности на мобильном рынке предложить будет некому. На деле оказалось несколько иначе и едва ли можно сказать, что флагманы Galaxy превзошли своих конкурентов, о чем свидетельствуют многочисленные сравнения независимых источников и не самые лестные упоминания в профильной прессе.
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рекламаИсточник фото: Mrwhosetheboss
Похоже, руководство компании решило ставить на маркетинговый отдел, несмотря на провал линейки S20.
рекламаПо информации портала sammobile со ссылкой на корейский источник , Samsung уже тестирует камеры для новой линейки, которая получит наименование S21 или S30. Сообщается, что компоновка одного из тестируемых образцов представлена 150 Мп основным датчиком, 64 Мп телефото, 16 Мп широкоугольным модулем и 12 Мп макро с TOF сенсором. Так ли это на самом деле, мы узнаем не раньше четвертого квартала, незадолго до февральского анонса будущих флагманов.
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