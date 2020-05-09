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Sammobile.com сообщает, что новые флагманы Samsung получат 150 Мп камеру

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Рекламная кампания старших смартфонов Samsung в этом году кричала громкими заголовками о 108 Мп камере со стократным зумом, пытаясь убедить пользователей в том, что самые совершенные фотовозможности на мобильном рынке предложить будет некому. На деле оказалось несколько иначе и едва ли можно сказать, что флагманы Galaxy превзошли своих конкурентов, о чем свидетельствуют многочисленные сравнения независимых источников и не самые лестные упоминания в профильной прессе. 

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Источник фото: Mrwhosetheboss

Похоже, руководство компании решило ставить на маркетинговый отдел, несмотря на провал линейки S20.

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По информации портала sammobile со ссылкой на корейский источник , Samsung уже тестирует камеры для новой линейки, которая получит наименование S21 или S30. Сообщается, что компоновка одного из тестируемых образцов представлена 150 Мп основным датчиком, 64 Мп телефото, 16 Мп широкоугольным модулем и 12 Мп макро с TOF сенсором. Так ли это на самом деле, мы узнаем не раньше четвертого квартала, незадолго до февральского анонса будущих флагманов.  

Mrwhosetheboss  
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ambient
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Fake!
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Фил Зуев
01:34
ахахха вот и школьники подтянулись) тебе реальные тесты сотни техно блогеров ни о чем не говорят?) везде 5700xt=2070s, a 5700=2060s во всех играх у всех!!! но ты то супер профи) тебя так просто не про...
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Фил Зуев
01:34
ахахха вот и школьники подтянулись) тебе реальные тесты сотни техно блогеров ни о чем не говорят?) везде 5700xt=2070s, a 5700=2060s во всех играх у всех!!! но ты то супер профи) тебя так просто не про...
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
smaximaa
01:34
мне всегда была интересно, если со слов синих сектантов интел тащит, зачем они идут сюда и доказывают, что интел тащит?)
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Keltis
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indieeugene
01:33
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stockclock
01:32
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