Лучшую видеокарту для 1440p по версии Tom's Hardware можно купить в РФ дешевле 40 тысяч рублей
Не так давно известное интернет-издание Tom's Hardware составило собственный рейтинг лучших GPU для игровых систем в 2020-ом году. Мы не будем касаться всех перечисленных моделей, а остановимся на наиболее доступном и рациональном решении в около High-End лиге - RTX 2070 Super. Начнем с главного - в настоящий момент, несмотря на экономические изменения, данный видеоадаптер в нереференсном исполнении Palit доступен в магазинах Москвы по цене ниже 40 тысяч рублей, о чем свидетельствует информация нескольких известных агрегаторов. Насколько предложение ограничено, сказать сложно, но очень рекомендуем поторопиться с поисковым запросом, если вы планировали покупку RTX 2080 и вас отпугнула по-настоящему высокая стоимость, не соответствующая 5% разнице в быстродействии.
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Что предлагает данный ускоритель сегодня? Преимущественно стабильные 60+ кадров при максимальных настройках графики во всех существующих ААА проектах в разрешении Full HD, в том числе с использованием трассировки, и 60+ FPS с близкими к максимальному пресету в большинстве проектов при 1440p. Некоторые воскликнут, что это избыточный GPU для 1080p. Увы, но такие популярные игры как Metro: Exodus, Control, Red Dead Redemption 2, Quantum Break, Final Fantasy XV и Watch Dogs 2 опровергают данное утверждение. Если вы энтузиаст и предпочитаете играть на пике визуальных возможностей во все современные тайтлы, то именно 2070 Super выступает бескомпромиссным выбором в базовом разрешении и крайне достаточным для более высокого WQHD (2560x1440), составляя очень близкую конкуренцию все еще актуальному флагману прошлых лет GTX 1080TI. Стоит отметить, что будущий вектор технологического развития игр уже продиктован трассировкой и скорым выходом консолей нового поколения с ее поддержкой, а потому можно не сомневаться в увеличении требовательных проектов, располагающих 2070S в иерархии обязательных видеокарт для AAA FHD после 2020 года.
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