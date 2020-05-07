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Уже совсем скоро, а точнее 8-го мая, состоится официальный анонс новых смартфонов верхнего модельного ряда компании Meizu и, конечно же, основное внимание приковано к старшей модели - Meizu 17 Pro. Благодаря открытым предзаказам в одном из онлайн магазинов, стала известна стоимость новинки в Китае - от 700 долларов! К сожалению, объем памяти не уточняется, но нет сомнений в том, что данное устройство в минимальной комплектации предложит 8 Гб ОЗУ и 128 Гб постоянной памяти.

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Согласно подтвержденным данным, Meizu 17 Pro, как и подобает флагману, помимо привлекательного дизайна имеет на борту мобильный процессор Snapdragon 865, Super Amoled FHD+ экран с частотой 90 Гц, быструю оперативную память LPDDR5, флэш-память UFS 3.1, стерео динамики и аккумулятор емкостью 4500 мАч. Поддерживает быструю беспроводную зарядку Super Wireless mCharge мощностью 27W, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 и оснащен модулем NFC для бесконтактных платежей. Фотовозможности представлены квадрокамерой с главным 64 Мп датчиком изображения Sony IMX686 с диафрагмой F/1.7 и оптической стабилизацией. Девушки останутся довольны 32 Мп ультраширокой селфикамерой с углом обзора 129 градусов, а видео удастся записывать в разрешении 4К/60фпс.

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Одновременно со смартфонами дебютирует и новая версия оболочки - Flyme OS 8.1.

Трудно представить, чтобы кто-то из конкурентов предлагал аналогичное устройство за равную стоимость, за исключением, разве что, Xiaomi. Похоже, намечается серьезное противостояние и потребителю предстоит решить для себя, какой же из китайских флагманов лучше. Вскоре после официального анонса и появления первых независимых обзоров мы обязательно об этом узнаем. А что думаете вы?