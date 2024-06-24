Созданные искусственным интеллектом аватары стартапа Synthesia получат обновление, которое сделает их еще более реалистичными.

Новые полнотелые аватары смогут петь и размахивать микрофоном во время танца или вставать из-за стола и ходить по комнате. Они смогут выражать более сложные эмоции, такие как возбуждение, страх или нервозность, говорит Виктор Рипарбелли, генеральный директор компании. Synthesia намерена выпустить новые аватары ближе к концу года.

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“Это впечатляет. Никто другой не может делать такие вещи", - говорит Джек Сондерс, ученый из Университета Бата, который не был вовлечен в проект Synthesia.

По его словам, аватары, которые ему показали, выглядят очень реалистично, хотя иногда руки могут пересекаться друг с другом. Но, как говорит Сондерс, скорее всего, вы не будете обращать на это особое внимание.

В апреле Synthesia запустила свою первую версию гиперреалистичных аватаров с искусственным интеллектом, также известную как deepfakes. Эти аватары используют большие языковые модели, чтобы соответствовать выражению лица и тону голоса в соответствии с настроением произносимого текста. Диффузионные модели, используемые в системах искусственного интеллекта, генерирующих изображения и видео, создают внешний вид аватара.

Для создания полнотелых аватаров Synthesia создает еще более масштабную модель искусственного интеллекта.

Но прежде чем эти полнотелые аватары станут доступны, компания запускает другую версию аватаров с искусственным интеллектом, у которых есть руки и которые можно снимать с разных ракурсов. Сейчас они доступны только в портретном режиме.

"Стартап Hour One, запустил похожие аватары с руками. Версия Synthesia, которую я смог протестировать в бета-тесте и которая будет запущена в конце июля, отличается немного более реалистичными движениями рук и синхронизацией губ" - журналист издания MIT Technology Review

Важно отметить, что грядущее обновление также значительно упрощает создание собственного персонализированного аватара. На предыдущих этапах, для создания собственного аватара требовалось несколько часов студийной записи голоса и сканирования лица. Теперь же, это можно сделать всего за 10 минут в офисе Synthesia, за ноутбуком.

Сондерс говорит, что новые технологии создания аватаров еще больше подрывают наше доверие к тому, что мы видим в Интернете.