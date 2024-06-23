Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
tsemeneev
Поднять флаг: Как спиратить Netflix и присесть на 48 лет
В США уже несколько лет продолжаются судебные тяжбы над 5 мужчинами, которые создали клон Netflix, и "позаимствовали" контент и продавали доступ по подписке. Кажется, все подошло к логическому завершению

Министерство юстиции США заявило, что Кристофер Даллманн, Дуглас Курсон, Фелипе Гарсия, Джаред Джореки и Питер Хубер — пятеро мужчин, которые отвечали за запуск поддельного Netflix (Jetflicks), — были осуждены по нескольким пунктам обвинения в нарушении авторских прав и отмывании денег путем сокрытия информации, что в конечном итоге может привести к тюремному заключению. Пятерым обвиняемым (наряду с тремя другими лицами) были впервые предъявлены обвинения еще в 2019 году, когда их стриминговый сервис привел к потере многомиллионных доходов для компаний, включая Netflix, Amazon Prime и Hulu.

реклама

За 9,99$ в месяц Jetflicks предоставляла своим подписчикам доступ к чуть более чем 180 000 эпизодам различных телевизионных шоу, которые изначально загружались с различных пиратских веб-сайтов, а затем загружались на собственные серверы компании в Лас-Вегасе. По данным прокуратуры, Jetflicks смогла заработать миллионы долларов на своей модели подписки, но по мере того, как начали возникать проблемы с платежными системами и возражения со стороны студий, компания решила резко сменить направление деятельности.


“Когда жалобы правообладателей и проблемы с платежными системами угрожали крахом незаконного многомиллионного бизнеса, обвиняемые попытались замаскировать Jetflicks под компанию авиационных развлечений”, - заявил помощник директора Вашингтонского отделения ФБР Дэвид Сандберг.


После вынесения обвинительного приговора, Даллману грозит до 48 лет тюремного заключения, в то время как другим обвиняемым грозит максимум пять лет, но официальная дата вынесения приговора еще не назначена.

#кино #фильмы #netflix #стриминг #нетфликс #стриминговая платформа ##netflix ##авторское право ##стриминг #телешоу
Источник: theverge.com
+
Написать комментарий (0)
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для QuadHD-гейминга и стриминга игр
«Рыцарь семи королевств» — сериал по вселенной «Игры престолов» выйдет в 2025 году
Сериал Twisted Metal возможно получит второй сезон
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спутниковые снимки демонстрируют новый подводный беспилотник Manta Ray на базе ВМС США В Калифорнии
1
Midi Libre: ПВО РФ сделает переданные Украине истребители F-16 бесполезными
+
Издание Eurasian Times сравнило шансы истребителей F-16 и Су-30СМ в противостоянии на Украине
+
Гонконгская таможня перехватила контрабандиста с 596 процессорами, спрятанными в автомобиле Mercedes
1
Завод «Пластмасс» Госкорпорации Ростех существенно нарастил объемы производства боеприпасов
1
В России за три года удвоилось производство станков
10
Ютубер показал Cyberpunk 2077 в 8K-разрешении с более чем 300 модами на реализм
3
Под Санкт-Петербургом возобновили строительство новой базы флота
+
Московские дилеры снижают цены на ввезенные по параллельному импорту автомобили
2
«КАМАЗ» освоил собственное производство осевых агрегатов для полуприцепов
2
Признанный самым надежным автомобилем мира Toyota 4Runner теперь доступен в России
+
Исследование показывает, что ИИ заменит больше половины сотрудников в крупных компаниях США
2
Недорогой и проверенный временем седан Toyota Vios из Азии теперь доступен в России
+
DARPA разрабатывает квантовый лазер, способный проникать сквозь туман
1
Смартфоны серии Redmi Note 14 готовятся к выходу
+
Итальянский стартап 9-Tech занимается переработкой солнечных панелей
+
YouTube скоро начнет отслеживать действия пользователей iOS на сайтах и в приложениях
1
Большинство данных, хранящихся в серверах крупных компаний оказываются невостребованными
+
Финляндия начала добывать уран как побочный продукт добычи цинка и никеля
1
Технический директор OpenAI Мурати: GPT-5 будет обладать интеллектом уровня доктора философии
2

Популярные статьи

Сколько ОЗУ нужно для игр летом 2024 года, и почему не стоит покупать видеокарту с 8 Гб памяти
93
"Диббук", "Нерожденный", "Шкатулка проклятия" - обзор трех фильмов ужасов
+
ТОП 10 причин купить Xbox series S в 2024 году по мнению ChatGPT
18
Мое мнение о Far Cry 5
7
GeForce vs Radeon, CPU-зависимый тест [PUBG 29.2]
35
Уильям Песек: Долг США, приближающийся к 50 триллионам долларов, — это еще далеко не вся история
6
Ученые нашли способ обнаружить варп-двигатели инопланетян
13
Собираю корпус для ПК из подручных материалов — простота и эффективность
14
Почему нет смысла ожидать выхода новых видеокарт NVIDIA и AMD в конце 2024 и в начале 2025 года
4
Германия закажет 105 танков Leopard 2A8 для оснащения своей боевой группы в Литве
6

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
18:30
Пофигу тебе мразь ципсошная,ты тут не передергивай тварь
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
Red Line
18:29
Оно видно, таким как ты пофиг на погибших российских детей, главное чтоб у укров потерь больше
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
Dark_Cloud
18:27
"На Украине", чучело. Мы говорим "на Украине". А вы палитесь до сих пор. Необучаемые.
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
Red Line
18:26
По себе не суди, это ватники радуются как гибнут мирные люди, в том числе и дети. Конечно их жалко, но надо понимать, что до 24 февраля никто не погибал от ракетных ударов, ни в РФ ни в Украине
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
FelsheR-BANZzZzZz
18:24
Давай плачь дальше, отличник по поклонам и прошению милостыни по всему миру.) Мнение создателей вышиванки и продавцов родины за печеньки - мало кому теперь интересно.
Российские дилеры заявили цены на электрический седан Xiaomi SU7
Китя
18:24
Могли запросто на куев бросить большую бомбу с химикатами и всё. Кстати на Вьетнам сша их обрызгивали с самолетов химикатами, пока СССР не помогла вооружением и США убежала в ужасе.
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
Nvidia&Intel Hater
18:22
Нет никакого сочувствия к ним
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
Dark_Cloud
18:21
Дети погибли - крыса сидит и радуется, рассуждает про какой-то режим если сначала к этим поехавшим какая-то доля сочувствия была еще, то теперь своими действиями они и это умудрились просрать.
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
Nvidia&Intel Hater
18:20
он и есть.это же Трусикер,он же Иван Михайлов он же Михаил иванов вот теперь редлайн,мерзкая ципсотная тварь
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
Dark_Cloud
18:19
Ты, крыса, больше смахиваешь на союзника гитлеровского режима. Как только такую мерзость земля носит.
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем