В США уже несколько лет продолжаются судебные тяжбы над 5 мужчинами, которые создали клон Netflix, и "позаимствовали" контент и продавали доступ по подписке. Кажется, все подошло к логическому завершению

Министерство юстиции США заявило, что Кристофер Даллманн, Дуглас Курсон, Фелипе Гарсия, Джаред Джореки и Питер Хубер — пятеро мужчин, которые отвечали за запуск поддельного Netflix (Jetflicks), — были осуждены по нескольким пунктам обвинения в нарушении авторских прав и отмывании денег путем сокрытия информации, что в конечном итоге может привести к тюремному заключению. Пятерым обвиняемым (наряду с тремя другими лицами) были впервые предъявлены обвинения еще в 2019 году, когда их стриминговый сервис привел к потере многомиллионных доходов для компаний, включая Netflix, Amazon Prime и Hulu.

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За 9,99$ в месяц Jetflicks предоставляла своим подписчикам доступ к чуть более чем 180 000 эпизодам различных телевизионных шоу, которые изначально загружались с различных пиратских веб-сайтов, а затем загружались на собственные серверы компании в Лас-Вегасе. По данным прокуратуры, Jetflicks смогла заработать миллионы долларов на своей модели подписки, но по мере того, как начали возникать проблемы с платежными системами и возражения со стороны студий, компания решила резко сменить направление деятельности.





“Когда жалобы правообладателей и проблемы с платежными системами угрожали крахом незаконного многомиллионного бизнеса, обвиняемые попытались замаскировать Jetflicks под компанию авиационных развлечений”, - заявил помощник директора Вашингтонского отделения ФБР Дэвид Сандберг.





После вынесения обвинительного приговора, Даллману грозит до 48 лет тюремного заключения, в то время как другим обвиняемым грозит максимум пять лет, но официальная дата вынесения приговора еще не назначена.