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tsemeneev
Сериал Twisted Metal возможно получит второй сезон
В 2023 году адаптация видеоигр значительно продвинулась вперед благодаря успешным дебютам Twisted Metal на Peacock и The Last of Us на HBO и Max. Оба сериала были продлены на второй сезон. В то время как у The Last of Us есть четкий план по адаптации второй игры, Twisted Metal выходит на неизведанную территорию, исследуя один из ключевых аспектов серии: боевые машины.

Кто вернется во втором сезоне?

Энтони Маки, известный по роли в фильме "Капитан Америка: о дивный новый мир", сыграет Джона Доу, опытного водителя, который в постапокалиптическом мире ищет ответы на свои потерянные воспоминания. Стефани Беатрис присоединится к актерскому составу в роли союзницы Джона, Квайет. Ожидается, что Нив Кэмпбелл также вернется в роли босса Джона, Рэйвен. Джо Синоа, более известный как Самоа Джо из рестлинга, продолжит изображать сладкоежку, а Уилл Арнетт озвучит культового персонажа за кадром.

Новички в составе второго сезона

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Куколка, которая впервые появилась в финале сезона, ищет своего брата Джона. Пикок, вероятно, выберет известную актрису на роль во втором сезоне. Шоураннер Майкл Джонатан Смит подтвердил, что мистер Гримм и Аксель также присоединятся к актерскому составу.

 Чего ожидать от второго сезона Twisted Metal?

В финале сезона стало известно, что второй сезон соберет персонажей вместе для участия в турнире, который был основой в серии игр. Смит выразил свое восхищение предстоящим сезоном, поделившись тем, что поклонники смогут увидеть, как эти персонажи выживают, и получат незабываемые эмоции от экшен сцен. Обстановка турнира свяжет все воедино, даже персонажей которые не участвуют в турнире.

Начались ли съемки второго сезона Twisted Metal?

Нет, но есть признаки того, что они начнутся, в скором времени. Недавнее поражение Самоа Джо на чемпионате мира AEW может освободить его для съемок второго сезона "Twisted Metal". Однако, на данный момент нет официальной информации о скорах начала производства.

Когда ждать премьеру второго сезона "Twisted Metal"?

Учитывая, что производство еще не запущено, самый ранний срок выхода продолжения - вторая половина 2025 года.

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Источник: digitaltrends.com
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