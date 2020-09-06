Азиатская версия элитного геймпада: Flydigi APEX 2
Китайская компания Flydigi представила интересный геймпад: Flydigi APEX 2
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В сравнении с первой версией контроллера, в APEX 2 появился целый ряд нововведений, это: сменные стики разной высоты и большее количество дополнительных кнопок:
микропереключатели OMRON (под кнопками ABXY) и улучшенный держатель для телефона:
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кабель для зарядки (в тканевой оплётке) и кейс-переноска для всего этого великолепия:
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Самое же любопытное - инновационная система «сенсорного» управления, реализованная за счёт подвижной панели под кнопками BXY:
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Геймпад, по-прежнему, будет иметь возможность подключения по Bluetooth, или же через беспроводной адаптер (идёт в комплекте). Для хранения адаптера, и фиксатора для подвижной панели, в геймпаде предусмотрены специальные посадочные места под съёмными передними панелями:
Геймпад полностью совместим с Android и ПК (XInput и DirectInput). Для Android доступно специальное приложение Flydigi Game Center. Приложение позволяет: конфигурировать геймпад, обновлять прошивку, а также использовать геймпад в играх без поддержки контроллеров. Эта возможность реализована за счёт фирменного маппингового сервиса.
Поддержка для iOS возможна только через маппинг и приложение Flydigi Game Center, доступное к загрузке в App Store. Нативно же геймпад в iOS не поддерживается. И, к сожалению, начиная с версии iOS 13.4 маппинг на iOS тоже не работает.
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