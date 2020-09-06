Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Flydigi представила интересный геймпад: Flydigi APEX 2





реклама

В сравнении с первой версией контроллера, в APEX 2 появился целый ряд нововведений, это: сменные стики разной высоты и большее количество дополнительных кнопок:

анонсы и реклама Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов 2060 Super по лучшей цене в XPERT.RU Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке 1660 Super - цена рухнула Новейшая RTX 4000 - 76тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии

микропереключатели OMRON (под кнопками ABXY) и улучшенный держатель для телефона:

реклама

кабель для зарядки (в тканевой оплётке) и кейс-переноска для всего этого великолепия:

реклама

Самое же любопытное - инновационная система «сенсорного» управления, реализованная за счёт подвижной панели под кнопками BXY:

реклама

Геймпад, по-прежнему, будет иметь возможность подключения по Bluetooth, или же через беспроводной адаптер (идёт в комплекте). Для хранения адаптера, и фиксатора для подвижной панели, в геймпаде предусмотрены специальные посадочные места под съёмными передними панелями:



Геймпад полностью совместим с Android и ПК (XInput и DirectInput). Для Android доступно специальное приложение Flydigi Game Center. Приложение позволяет: конфигурировать геймпад, обновлять прошивку, а также использовать геймпад в играх без поддержки контроллеров. Эта возможность реализована за счёт фирменного маппингового сервиса.

Поддержка для iOS возможна только через маппинг и приложение Flydigi Game Center, доступное к загрузке в App Store. Нативно же геймпад в iOS не поддерживается. И, к сожалению, начиная с версии iOS 13.4 маппинг на iOS тоже не работает.