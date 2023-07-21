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Производство второго сезона сериала Andor приостановлено из-за забастовки актеров
До завершения съемок второго сезона "Андора" оставалось всего несколько недель, прежде чем началась забастовка актеров

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В связи с недавними забастовками Гильдии киноактеров (SAG-AFTRA) и Гильдии сценаристов Америки (WGA) ряд шоу и фильмов были вынуждены приостановить производство и съемки из-за нехватки либо сценаристов, либо актеров, либо и того, и другого сразу. Среди них "Звездные войны: Эндор", съемки которого остановились всего за несколько недель до завершения второго сезона.

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Согласно отчету Deadline, забастовка SAG-AFTRA, начавшаяся неделю назад, ударила по Эндору прямо перед закрытием производства второго сезона. Так же под удар могут попасть актеры заключившие соглашения с британским актерским союзом Equity которые не являются частью забастовки SAG-AFTRA. Сообщается, что на этих актеров могут подать в суд за нарушение контракта, поскольку они покинули съемочную площадку в знак солидарности. Завершить съемки только с участием актеров Equity не получится, даже в том случае если они вернутся на съемки. 

Ранее создатель Andor Тони Гилрой сказал Deadline, что, по его мнению, студии были "безрассудно небрежны" по отношению к индустрии, и что и SAG-AFTRA, и WAG "пытались сохранить" ее. Гилрой также бастует, так как является членом SAG-AFTRA.

Между тем, многие другие постановки аналогичным образом приостановлены на разной стадии завершения, включая "Дэдпул 3". Однако некоторые зарубежные постановки, такие как "Дом дракона", продолжились, и большинство их актеров стали членами Equity, а не SAG-AFTRA.

SAG-AFTRA начала забастовку на прошлой неделе после того, как не смогла достичь соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) о ратификации нового контракта. Гильдия присоединяется к WGA, которая бастует с мая. Обе группы требуют повышения заработной платы, гарантий занятости и гарантий от вторжения искусственного интеллекта на фоне опасений, что работа, выполняемая в настоящее время людьми, в конечном итоге будет заменена.

Релиз второго и заключительного сезона "Эндора", запланирован на август 2024 года, но, возможно, он будет отложен. 

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#сериал #star wars #disney #звездные войны #andor
Источник: nordic.ign.com
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