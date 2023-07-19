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Sony подписала cоглашение с Microsoft о сохранении серии Call Of Duty на Playstation
Контракт предполагает выход игр серии Call of Duty на консолях Sony PlayStation в течение 10 лет.

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На прошлой неделе FTC проиграла дело против приобретения Microsoft Activision Blizzard и последующую апелляцию. Это открывает Microsoft путь к завершению покупки производителя игр серии Call of Duty, единственным исключением являются разногласия с Управлением по конкуренции и рынкам, регулирующим органом Великобритании. Исходя из этого Microsoft объявила, что она и Sony подписали обязательное соглашение о сохранении флагманской франшизы Activision Blizzard, Call of Duty, на платформе PlayStation в течение 10 лет.

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“Мы рады сообщить, что Microsoft и PlayStation подписали обязательное соглашение о сохранении Call of Duty на PlayStation после приобретения Activision Blizzard” - сообщил в минувшие выходные в своем Твиттере глава Xbox Фил Спенсер. “Мы с нетерпением ждем будущего, в котором у игроков по всему миру будет больше возможностей играть в свои любимые игры”.


Вице-председатель и президент Microsoft Брэд Смит прокомментировал ситуацию в Твиттере: “С первого дня этого приобретения мы были привержены решению проблем регулирующих органов, разработчиков платформ и игр, а также потребителей. Даже после того, как мы пересечем финишную черту для одобрения этой сделки, мы по-прежнему будем сосредоточены на обеспечении того, чтобы Call of Duty оставалась доступной на большем количестве платформ и для большего числа потребителей, чем когда-либо прежде”.


Однако, эти заявления не раскрывают 10-летнюю часть обязательного соглашения, но The Verge получила заявление от главы отдела глобальных коммуникаций Xbox Кари Перес, подтверждающее, что указанное соглашение является обязательством, сроком на 10 лет. Здесь важно отметить, что это обязательство касается исключительно серии Call of Duty и не затрагивает другие франшизы принадлежащие Activision Blizzard.

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Источник: gameinformer.com
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