Отрывок из интервью Креативного директора "Ubisoft Massive" Джулиана Герити журналу Edge.





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В своем недавнем интервью опубликованном в последнем выпуске журнала Edge, креативный директор проекта Star Wars Outlaws Джулиан Герити, дал комментарии по поводу размера различных планет. "Это грубая аналогия, но размер одной планеты может быть примерно [эквивалентен] двум зонам в Assassin's Creed Odyssey" - привел пример Герити.

"Это могут быть две-три зоны. Но это, знаете ли, не сравнимо по масштабам с "воссозданием всей Англии" - пояснил Герити, добавив, что планеты в Outlaws будут "комфортными по размеру как для игрока, так и для самих разработчиков из Ubisoft Massive".

Кроме того, Джулиан Герити пояснил, что Ubisoft Massive не использует процедурную генерацию для создания планет в Star Wars Outlaws. Каждая планета и отдельное местоположение созданы полностью "вручную".

Что сразу же противопоставляет Star Wars Outlaws, например, No Man's Sky или ожидаемому проекту Starfield от Bethesda. Для последней игры Bethesda использует процедурную генерацию планет, но некоторые элементы ландшафта и локации будут ручной работы, для соответствия общей атмосфере и сеттингу каждой отдельной планеты.

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