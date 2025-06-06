Разработчики уделили внимание интерактивности и балансу.

В сеть утекли новые подробности о долгожданной Grand Theft Auto VI. Инсайдер Gaming Detective утверждает, что в мире игры будет около 700 интерактивных зданий, которые смогут посетить игроки, среди них — автосалоны, бары, аптеки и банки. Это одна из особенностей, которая сделает Вайс-Сити особенно живым и реалистичным.

Также инсайдер рассказал об изменениях в системе ношения оружия. Во всех предыдущих частях серии игрок мог носить с собой почти весь арсенал. Однако авторы GTA VI стремятся к большему реализму, они решили избавиться от этой игровой условности и ограничить слоты для оружия. Такой подход к реализации арсенала направлен на улучшение баланса и погружения в игровой процесс.

Выход Grand Theft Auto VI на платформах PlayStation 5 и Xbox Series X|S запланирован на 26 мая 2026 года.