Игра распространяется как полноценный готовый проект и не требует наличия GTA4.

Российская команда Revolution Team объявила о релизе GTA Vice City Nextgen Edition. Проект представляет собой ремастер и частично ремейк GTA Vice City, разработчики перенесли оригинальную игру на движок GTAIV (одна из первых версий RAGE). Как ранее сообщали разработчики, сам город был портирован из ПК-версии GTA Vice City Definitive Edition, а из XBOX версии оригинальной Vice City авторы позаимствовали модели и текстуры транспорта и персонажей. Также в Nextgen Edition используются неоновые декорации на зданиях из Vice City Stories.

Однако далеко не всё является портом из разных версий оригинальной игры, катсцены в Vice City Nextgen Edition были созданы разработчиками с нуля, разумеется, за исключением озвучки. Некоторые миссии были почти полностью переработаны, так как в движке RAGE (версии GTAIV) не реализована поддержка никакого воздушного транспорта кроме вертолетов. Интерфейс также создан с нуля.

Стоит отметить, что GTA Vice City Nextgen Edition использует все возможности движка. Это означает, что в игре реализована новая физика транспорта, деформация при повреждениях автомобилей и другие функции Euphoria, включая регдолл-физику. Помимо этого в новой версии Vice City появилась система укрытий и система ближнего боя из GTAIV. Среди самых важных графических составляющих движка, можно отметить глобальное освещение и новые шейдеры, включая шейдер воды.

Как стало известно, несколько дней назад компания Take-Two Interactive удалила YouTube-канал Revolution Team, который существовал около 12 лет. Канал содержал не только трейлеры Vice City Nextgen Edition, но и записи стримов, посвященных его созданию. За прогрессом разработки проекта следили множество поклонников серии GTA по всему миру.

Изначально проект планировался как модификация, которая устанавливается на чистую Grand Theft Auto IV, так было задумано из уважения к издателю. Однако учитывая тот факт, что Take-Two не попытались связаться с RevTeam, а просто удалили YouTube-канал без каких-либо предупреждений, разработчики решили полностью пересобрать проект и выпустить его в виде готового комплекта для установки содержащего все нужные игровые файлы.

Grand Theft Auto Vice City Nextgen Edition содержит оригинальную и русскую озвучку (от GamesVoice), скачать игру можно по ссылке в ВК.