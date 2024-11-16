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Yuri_Grant
Valve выпустила крупное юбилейное обновление для Half-Life 2
Игру можно получить бесплатно в Steam - акция продлится до 18 ноября.

На протяжении нескольких месяцев в сети появлялись слухи о том, что Valve готовит специальное юбилейное издание Half-Life 2. Пользователи следили за обновлениями на сайте StemDB, и недавно заметили, что разработчики тестируют новый билд. Игра вышла в далеком 2004 году, логично было предполагать, что компания выпустит обновление в честь двадцатилетнего юбилея, по аналогии с прошлогодним Half-Life 25th Anniversary Update. 

Сегодня слухи подтвердились, на радость всем фанатам легендарного шутера Half-Life 2, компания Valve выпустила крупное юбилейное обновление. В связи с этим событием игра стала временно бесплатной, акция в Steam продлится до 18 ноября. 

Размер данного обновления составил около 4-х гигабайт, оно включает в себя:

 - Дополнительные кампании Episode One и Episode Two, которые стали доступны в главном меню. 

 - Исправление ошибок в левел-дизайне такие, как пробелы в геометрии карт, отображение исчезающих предметов, отсутствие травы и некоторых моделей.

 - Была проделана работа над освещением, а именно: коррекция для лучшей работы с  HDR, добавлены карты освещения в более высоком разрешении, возвращен эффект отраженного блеска глаз G-man во вступительном ролике. 

 - Новые настройки графики, которые позволяют выбрать между оригинальными или созданными для дополнений (Episode One и Two) улучшенными эффектами крови и огня! Также появилась возможность включить бикубическое сглаживание теней и улучшенное качество моделей. 

 - Улучшено управление с помощью геймпадов, а также добавлены новые настройки, в том числе возможность регулировать силу автоприцеливания.

 - Добавлены комментарии разработчиков. Ранее подобный режим можно было увидеть в демонстрационном уровне Lost Coast и игре Portal. Для его реализации в Half-Life 2, Valve собрали оригинальную команду разработки.

 - Появилась функция непосредственной поддержки мастерской Steam, которая позволяет находить и устанавливать созданный модмейкерами контент не выходя из игры.

Это далеко не весь список изменений, которые привносит в игру юбилейное обновление. С полным списком, можно ознакомиться на специально созданном сайте, который Valve открыли в честь двадцатого "дня рождения" своей культовой игры. 


#steam #valve #half-life #half-life 2 #юбилей #годовщина #габен #anniversary #half-life 2 episode one #half-life 2 episode two
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Valve бесплатно раздает Half-Life 2 до 18 ноября в честь 20-летия игры
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