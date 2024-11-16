Игру можно получить бесплатно в Steam - акция продлится до 18 ноября.

На протяжении нескольких месяцев в сети появлялись слухи о том, что Valve готовит специальное юбилейное издание Half-Life 2. Пользователи следили за обновлениями на сайте StemDB, и недавно заметили, что разработчики тестируют новый билд. Игра вышла в далеком 2004 году, логично было предполагать, что компания выпустит обновление в честь двадцатилетнего юбилея, по аналогии с прошлогодним Half-Life 25th Anniversary Update.

Сегодня слухи подтвердились, на радость всем фанатам легендарного шутера Half-Life 2, компания Valve выпустила крупное юбилейное обновление. В связи с этим событием игра стала временно бесплатной, акция в Steam продлится до 18 ноября.

Размер данного обновления составил около 4-х гигабайт, оно включает в себя:

- Дополнительные кампании Episode One и Episode Two, которые стали доступны в главном меню.

- Исправление ошибок в левел-дизайне такие, как пробелы в геометрии карт, отображение исчезающих предметов, отсутствие травы и некоторых моделей.

- Была проделана работа над освещением, а именно: коррекция для лучшей работы с HDR, добавлены карты освещения в более высоком разрешении, возвращен эффект отраженного блеска глаз G-man во вступительном ролике.

- Новые настройки графики, которые позволяют выбрать между оригинальными или созданными для дополнений (Episode One и Two) улучшенными эффектами крови и огня! Также появилась возможность включить бикубическое сглаживание теней и улучшенное качество моделей.

- Улучшено управление с помощью геймпадов, а также добавлены новые настройки, в том числе возможность регулировать силу автоприцеливания.

- Добавлены комментарии разработчиков. Ранее подобный режим можно было увидеть в демонстрационном уровне Lost Coast и игре Portal. Для его реализации в Half-Life 2, Valve собрали оригинальную команду разработки.

- Появилась функция непосредственной поддержки мастерской Steam, которая позволяет находить и устанавливать созданный модмейкерами контент не выходя из игры.

Это далеко не весь список изменений, которые привносит в игру юбилейное обновление. С полным списком, можно ознакомиться на специально созданном сайте, который Valve открыли в честь двадцатого "дня рождения" своей культовой игры.



