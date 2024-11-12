Учитывая популярность сериала Fallout, не удивительно, что Amazon собираются экранизировать другую культовую видеоигровую серию.

Amazon MGM Studios вела переговоры по поводу экранизации космооперы Mass Effect с 2021 года. Как недавно стало известно, студия начала производство сериала по данной франшизе.

Официальных подробностей о проекте пока мало. На данный момент известно, что сценаристом выступает Дэниел Кейси (Daniel Casey), который известен по фильмам F9 (Форсаж 9) и Kin (Кин). Исполнительными продюсерами стали Карим Зрейк (Karim Zreik), который занимал аналогичную должность в телевизионных проектах Jericho (Иерихон (2006 – 2008)), Daredevil (Сорвиголова (2015 – 2018)) и The Punisher (Каратель (2017 – 2019)), Ари Арад (Ari Arad), который продюсировал фильмы The Punisher (Каратель (2004)), Iron Man (Железный человек) и Uncharted (Анчартед: На картах не значится), а также Майкл Гэмбл из Electronic Arts.

Кроме того, рестлер и актер Джон Сина (John Cena) недавно опубликовал пост в Instagram с постером Mass Effect 2, что можно считать намеком на его участие в грядущей экранизации. Кстати, Сина играл одну из ролей в "Форсаже 9".

Пока неизвестно, будет ли сюжет сериала основан на трилогии игр от BioWare. Существует вероятность, что сериал расскажет новую историю во вселенной Mass Effect. Такая концепция придется по душе большинству фанатов, так как, события трилогии вряд ли получится удачно перенести на экраны. Однако такое вполне возможно при участии канадского писателя и сценариста - Дрю Карпишина (Drew Karpyshyn), который является одним из авторов Mass Effect. В 2021 году он проявлял интерес к экранизации и собирался выступить консультантом проекта.