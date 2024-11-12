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Yuri_Grant
Shift Up выпустят ПК-версию Stellar Blade в 2025 году
Разработчики сообщили об этом в финансовом отчете.


Южнокорейская студия Shift Up опубликовала отчет за третий финансовый квартал 2024 года (с 1 июля по 30 сентября). 

Оказалось, что мобильный проект Goddess of Victory: Nikke в этом квартале не принес ожидаемой прибыли, очевидно кроссовер с аниме "Евангелион" (Neon Genesis Evangelion) не смог привлечь достаточное количество игроков.

В отличие от мобильной игры, временный эксклюзив PlayStation 5 - приключенческий слешер Stellar Blade, демонстрирует отличные финансовые показатели. Игроки до сих пор проявляют интерес к проекту, в результате его продажи остаются стабильно высокими. Shift Up не только собираются поддерживать и развивать этот IP, также компания планурует релиз игры на ПК.

Разработчики объявили, что релиз ПК-версии Stellar Blade состоится в 2025 году. Они утверждают, что их очень вдохновил успех Black Myth: Wukong на этой платформе (Соуслайк от китайской студии Game Science, поставил абсолютный рекорд по онлайну сингловых игр в Steam -  более 2 000 000 единовременных игроков в пике). Shift Up ожидают, что продажи их хита в Steam будут выше чем на PS5.

Stellar Blade анонсировали еще в 2019 году. Релиз состоялся 26 апреля текущего года, издателем выступила Sony Interactive Entertainment, а уже в августе Shift Up сообщили, что выполнили контрактные обязательства перед Sony и готовы приступать к переносу игры на ПК. 


#steam #анонс #игры 2024 #black myth wukong #stellar blade #black myth #shift up #игры 2025 #project eve #пк-версия
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Stellar Blade выйдет на ПК в 2025 году
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