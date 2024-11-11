В случае запрета, даже стримы игры будут вне закона.

Издание Daily Storm сообщает, что шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World может оказаться под запретом в РФ. В этом случае приобретение данной игры может расцениваться как спонсирование ВСУ, и как утверждают юристы, россиян оплативших покупку может ждать уголовная ответственность.

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин уточнил, что проект окажется под запретом если в нем будет обнаружена противоправная информация, которой считается оправдание терроризма, экстремизм, разжигание межнациональной розни и т.д.

Также депутат сообщил, что в случае обнаружения в S.T.A.L.K.E.R. 2 вышеуказанной запретной информации, могут пострадать и те, кто ее распространяет и продвигает сам проект, в том числе, различные блогеры и стримеры.

Стоит напомнить, что в 2022 году разработчики игры объявили о приостановке продаж своей продукции российским пользователям. Однако после выхода игры, ее наверняка можно будет приобрести прибегнув к услугам различных обходных сервисов. По словам юристов этого лучше не делать.

Компания GSC Game World открыто поддерживают ВСУ, в связи с чем, сайт студии заблокирован на территории России.