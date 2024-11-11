Страница игры в Steam была обновлена.

Ожидаемый множеством геймеров во всем мире симулятор жизни inZOI, получит официальную русскую локализацию. Если верить Steam игра будет полностью переведена и озвучена.

Наличие полной локализации не удивительно, поскольку разработчиком и издателем проекта является известная южнокорейская компания KRAFTON, Inc. Обновленный список локализаций появился после того, как стало известно о переносе выхода игры на следующий год.

На данный момент неизвестно какая именно команда будет отвечать за локализацию. Вполне возможно, что KRAFTON привлечет собственные ресурсы для этой цели. Тем не менее, inZOI - это первый проект от данных разработчиков, который будет содержать русскую озвучку.

InZOI была впервые представлена в ноябре 2023 года, на выставке Krafton G-Star 2023 в Пусане. Тогда посетители проявили неожиданно высокий интерес к проекту. С тех пор разработчики запускали множество рекламных акций, в том числе Character Studio - демоверсия представляющая собой редактор персонажей, которых можно будет загружать в полную версию игры. Пиковый единовременный онлайн редактора достиг показателя около 19.000 игроков, подавляющее большинство которых оставило положительные отзывы. За два первых дня было создано более 100.000 персонажей, а сама InZOI попала в список топ-50 самых желаемых игр у пользователей Steam.

Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Разработчики планируют долгосрочную поддержку проекта и выпуск дополнительного контента. InZOI появится в раннем доступе 28 марта 2025 года на ПК, также Krafton объявила о разработке версий для Xbox Series X/S и PlayStation 5.