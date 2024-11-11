16 ноября легендарному шутеру исполняется 20 лет.

Культовый шутер Half-Life 2 вышел 16 ноября 2004 года. Еще летом текущего года в сети начали появляться слухи о крупном юбилейном обновлении игры.

Похоже, что компания Valve со вчерашнего дня тестирует новый билд игры. Пользователи сайта SteamDB обратили внимание на то, что разработчики обновили загадочный билд "test". Вероятно это тестовая версия Anniversary Update.

Стоит напомнить, что в прошлом году первая часть Half-Life получила подобный апдейт в честь 25-ти летнего юбилея. Это крупное обновление включало новый и восстановленный контент, в том числе непродолжительную кампанию HALF-LIFE UPLINK, которая изначально была выпущена в 1999 году в качестве демонстрационного материала. Эта кампания содержит несколько уникальных уровней не вошедших в состав основной игры.

Также Valve включили в состав Half-Life Anniversary Update несколько вырезанных карт и моделей игроков для мультиплеера. Помимо этого, в обновленной версии появились новые настройки графики , масштабирование интерфейса для высоких разрешений и поддержка Steam Deck.

Возможно обновление для Half-Life 2 будет содержать аналогичный контент и расширенные настройки графики. Есть небольшая вероятность, что Valve портируют Half-Life 2 на движок Source 2.



