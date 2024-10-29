Игра вышла на ПК спустя 14 лет после релиза на консолях.

Первая часть культового вестерна Red Dead Redemption от Roxkstar Games вышла на ПК. Релиз игры состоялся в мае 2010 года на консолях седьмого поколения PlayStation 3 и Xbox 360, тогда игра получила наивысшие оценки от критиков и игроков.

У ПК-версии Red Dead Redemption есть несколько отличий от оригинала.

Во-первых порт на персональные компьютеры обладает улучшенной графикой, игра поддерживает разрешение 4K с частотой до 144 Гц, ультраширокие форматы 21:9 и 32:9, а также функцию HDR10. На пользу оптимизации игра использует технологии масштабирования NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 3.0.

Во-вторых в ПК-версии игры, в отличие от оригинала, появилась официальная русская текстовая локализация. Что не удивительно, поскольку все проекты от Rockstar Games, которые выходили на ПК, содержали текстовый перевод на русский язык, включая игры серии Grand Theft Auto и Red Dead Redemption 2.

Однако есть негативный момент: официально игра недоступна для пользователей из России. Цена Red Dead Redemption для пользователей из других регионов составляет $50 на платформах Rockstar Games и Steam.

На момент написания материала, единовременный онлайн игры в Steam составил 8,090 игроков, а оценка от пользователей равна 85.20% по данным SteamDB.