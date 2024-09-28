Также патч исправляет некоторые проблемы с функцией пространственного звука, управления и режима HDR.

Недавнее обновление (третье по счету) для ПК-версии God of War Ragnarök, включает в себя различные улучшения в аудио и визуальных настройках. Также патч оптимизирует использование видеопамяти (VRAM), что является самым важным улучшением, поскольку многие игроки столкнулись с техническими проблемами именно в этом аспекте.

Параметр "Качество текстур" теперь использует кэши текстур фиксированного размера в видеопамяти, а не расширяется для использования всей доступной видеопамяти.

Использование видеопамяти, отображаемое в меню настроек, теперь отражает объем видеопамяти, выделенный на основе текущих настроек, в процентах от объема, рекомендованного операционной системой. Использование более 100% будет работать, но может привести к снижению производительности.

Изменен алгоритм кэширования текстур в видеопамяти для уменьшения использования видеопамяти, которое могло привести к снижению производительности с течением времени.

Эти улучшения могут поспособствовать прибавке частоты кадров, но очевидно, что работа по оптимизации игры еще далека от завершения.

Помимо оптимизации, патч также внес корректировку в систему пространственного звука. Были устранены ошибки при которых происходили сбои воспроизведения пространственного звука и исправлено исчезновение звука при включении данной функции.

Патч корректирует управление мышью и контроллером. Устранена проблема при которой камера не реагировала на движение мыши, но при этом мышью можно было пользоваться в меню. Внесены исправления, которые устраняют проблему дрейфа стиков.

Один из самых важных обновленных параметров - это настройка HDR. Патч исправляет ошибку при которой параметры HDR не сохранялись при перезапуске игры. Кроме того, патч исправляет ошибки связанные с анимацией, которые возникали на сверхшироких экранах в формате 32:9, улучшая отображение кинематографических сцен.



