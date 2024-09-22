Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yuri_Grant
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получит официальную русскую локализацию
Примечательно, что в сборнике Metal Gear Solid Master Collection vol.1, русская локализация отсутствовала.

Совсем недавно, компания Konami обновила страницу Metal Gear Solid Delta: Snake Eater в Steam и добавила список поддерживаемых языков. Всего игра будет переведена на 11 языков, однако полных локализаций будет только две - японская и английская. Это не удивительно, поскольку в ремейке используется оригинальная озвучка. 

Серия Metal Gear Solid имеет культовый статус во многом благодаря постановке Хидео Кодзимы и великолепнейшей работе актеров озвучки. Одной из основных особенностей всех номерных игр франшизы являются кинематографичные катсцены, некоторые из которых имеют продолжительность около 25 минут, а хронометраж всех катсцен составляет от 3 до 9 часов в зависимости от игры. Очевидно, что разработчики ремейка MGS3 избрали правильный подход, поскольку фанаты точно не одобрили бы изменения в озвучке.

Текстовая локализация включает перевод интерфейса и субтитров. В игре будет английская, японская, французская, итальянская, немецкая, испанская, португальская, китайская, корейская и русская текстовая локализация. Примечательно, что оригинальная игра 2004 года не была переведена на русский язык.

Список локализаций на сайте SteamDB

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater будет доступен на ПК, PS5 и Xbox Series X/S, дата выхода пока не известна, но есть большая вероятность, что ее сообщат на презентации в рамках выставки Tokyo Games Show 2024, которая пройдет с 26 по 29 сентября.


#steam #konami #steamdb #metal gear solid #metal gear solid 3 #mgs #metal gear solid delta #metal gear solid delta snake eater #tgs #русская локализация
+
Написать комментарий (0)
В ремейке Metal Gear Solid 3 будут русские субтитры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Туполев» подготовил площадку для установки крупного фрезерного станка для обработки длинномерных деталей самолётов
12
Белорусские дилеры почти вдвое снизили цены на гибридный кроссовер Voyah Free
+
NVIDIA анонсирует GeForce RTX 50: как новые блоки питания меняют правила игры
15
Steam может уйти из России из-за ужесточения санкций США
21
Minecraft Live вернется в конце этого месяца
+
Видеокарты с 4 ГБ VRAM утратили актуальность — игровые новинки на них уже не запускаются
18
Для новейших игр 2024 года требуется как минимум GeForce RTX 4070
21
МАГАТЭ призвали Россию вернуть ЗАЭС под контроль Украины
20
The Times: США и Великобритания могут тайно разрешить Украине наносить удары вглубь РФ
5
В Европе наблюдается снижение продаж легковых автомобилей на 18,3%
+
Для своего искусственного интеллекта Microsoft запустит отдельную атомную электростанцию
1
ВС РФ подходят к автомобильной артерии Курахово-Покровск, по которой перебрасывались резервы ВСУ
+
OpenAI движется к 3-му этапу развития ИИ и набирает таланты для создания «мультиагентной» команды
2
Nvidia прекращает производство топовой видеокарты RTX 4090 и готовится к выпуску новой серии RTX 50
1
Студия Warhammer 40K: Space Marine 2 обещает множество востребованных игроками исправлений
+
Миллионы лет назад Земля могла иметь систему колец, как у Сатурна
1
Samsung запускает массовое производство самого быстрого на данный момент твердотельного накопителя
+
По данным Reuters, члены «Хизбаллы» получили пейджеры за несколько часов до их взрывов
+
Бывший руководитель Skyrim считает, что будет невозможно оправдать ожидания от Elder Scrolls 6
4
Производительность чипсетов Apple A18 Pro и Snapdragon 8 Gen 3 сравнили в игре Genshin Impact
1

Популярные статьи

Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова
36
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Сентябрь)
19
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки. Часть 2
3
Сколько сегодня стоит мощная игровая сборка для 2K@60fps, и почему без видеокарты AMD не обойтись
23
5 маленьких фейлов PlayStation 5
1
Выпущен Chimbalix 24.4 Alphachi: Обновлено ядро, меню "Пуск", и прочие доработки
11
Продажи консолей PlayStation 5 и Xbox Series по состоянию на 2024 год
3
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
9
Сентябрьская презентация State of Play станет главным игровым событием 2024 года
1

Сейчас обсуждают

Бейнур Муратов
16:18
Ты ещё скажи, что 4090 лучше 4080)
NVIDIA анонсирует GeForce RTX 50: как новые блоки питания меняют правила игры
FelsheR-BANz
16:16
Господа, в игре есть тест производительности? А то качаю с торрента кухонным компом, а он на вафле. Просто неохота канал забивать и время терять если нету. Я кажется играл лет несколько назад в похоже...
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Бахтиер Кудратуллаев
16:10
Reuters: Иран отправил ракеты в Россию, но не пусковые установки
Яков Рудев
16:00
У меня уже год 4080. Купил поскольку 3070ти с трассировкой не вытягивала 2к разрешение без Длс. Купил из за Хогварт легаси. Видяхой доволен. Брал целенаправленно так как хотел пощупать трассировку луч...
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
shuler37
15:52
Цены на процессоры Intel Core Ultra 200 «Arrow Lake» раскрыты перед запуском
Gerfest
15:50
4/10 рейдж бейт
NVIDIA анонсирует GeForce RTX 50: как новые блоки питания меняют правила игры
Workshop
15:44
Ладно, давайте развеем интригу. В игре есть места где зелёные не справляются с тесселяцией, решение - скинуть тесселяцию в средние. Хуанг уже провел транзакцию на карту GameGPU и они поменяли тестовый...
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Несбыточная Мечта Шешенбека
15:38
верю, эти линии с 22 года пропаганда укрорейха пропагандирует, сами придумали, сами в них верят
The Times: США и Великобритания могут тайно разрешить Украине наносить удары вглубь РФ
Погонщик либерастиков
15:38
Наверняка интел собрали все силы, чтобы выпустить качественный проц, больше у них нет права на ошибку. Иначе тотальная потеря рынка, банкротство и монополия конкурента, что никому не выгодно и никто н...
Цены на процессоры Intel Core Ultra 200 «Arrow Lake» раскрыты перед запуском
Алексей Макаров
15:36
В реальности это купят максимум 100 игроблогеров и ещё 500-1000 сумасшедших фанатов сеги. Стоит ли вообще выпускать в серию?
Игровая консоль Supersega для запуска игр систем Sega получила предварительный ценник
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем