Примечательно, что в сборнике Metal Gear Solid Master Collection vol.1, русская локализация отсутствовала.

Совсем недавно, компания Konami обновила страницу Metal Gear Solid Delta: Snake Eater в Steam и добавила список поддерживаемых языков. Всего игра будет переведена на 11 языков, однако полных локализаций будет только две - японская и английская. Это не удивительно, поскольку в ремейке используется оригинальная озвучка.

Серия Metal Gear Solid имеет культовый статус во многом благодаря постановке Хидео Кодзимы и великолепнейшей работе актеров озвучки. Одной из основных особенностей всех номерных игр франшизы являются кинематографичные катсцены, некоторые из которых имеют продолжительность около 25 минут, а хронометраж всех катсцен составляет от 3 до 9 часов в зависимости от игры. Очевидно, что разработчики ремейка MGS3 избрали правильный подход, поскольку фанаты точно не одобрили бы изменения в озвучке.

Текстовая локализация включает перевод интерфейса и субтитров. В игре будет английская, японская, французская, итальянская, немецкая, испанская, португальская, китайская, корейская и русская текстовая локализация. Примечательно, что оригинальная игра 2004 года не была переведена на русский язык.

Список локализаций на сайте SteamDB

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater будет доступен на ПК, PS5 и Xbox Series X/S, дата выхода пока не известна, но есть большая вероятность, что ее сообщат на презентации в рамках выставки Tokyo Games Show 2024, которая пройдет с 26 по 29 сентября.



