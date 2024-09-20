В игре отсутствует защита Denuvo.

19 сентября вышла долгожданная ПК-версия экшена от Santa Monica Studio God of War Ragnarok. Игра получила улучшенную графику и некоторые нововведения, которые отсутствуют в консольной версии.

Как отмечали игроки и критики один из основных минусов игры заключался в том, что спутники персонажей постоянно давали подсказки ко всем головоломкам и соответственно эти головоломки теряли смысл. Разработчики порта учли этот недостаток, в ПК-версии God of War Ragnarok присутствует опция позволяющая настроить частоту реплик с подсказками.

Пиковый онлайн Ragnarok пока не впечатляет, но судить пока рано ведь впереди выходные. Однако уже сейчас появились первые негативные отзывы игроков. Среди основных недостатков ПК-версии отмечают привязку к PSN (которая теперь будет присутствовать во всех играх Sony на ПК), а также слабую оптимизацию. Дело в том, что игра не работает на видеокартах с 4 ГБ VRAM, для запуска на минимальных настройках в 1080p с 30 FPS требуется как минимум 6 ГБ VRAM.

Напоминаю, что ПК-версия God Of War (2018) тоже имела технические проблемы на релизе, и разработчики регулярно выпускали патчи на протяжении года. Таким образом прошло немало времени прежде чем игра стала идеально работать на средних и слабых конфигурациях ПК.

Проекты от Sony выходят на персональных компьютерах без DRM-защиты Denuvo, God of War Ragnarok не стал исключением. Игра была взломана хакерской группой RUNE и уже попала на торренты. Нужно отметить, что проект не доступен для покупки во многих регионах.



