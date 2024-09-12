Студия Respawn Entertainment продолжает работу по улучшению своего последнего на данный момент проекта.

Разработчики из студии Respawn Entertainment выпустили долгожданный 9-ый по счету патч для Star Wars Jedi: Survivor. Обновление примечательно в первую очередь тем, что убирает из экшена ненавистную геймерами во всем мире DRM-защиту Denuvo.

Улучшение производительности и качества жизни - это два главных аспекта этого патча.

Среди изменений которые привносит обновление, стоит отметить оптимизацию частоты кадров для большого диапазона различных конфигураций железа, исправления заметного падения FPS в некоторых местах и улучшенное масштабирование трассировки лучей на мощных видеокартах.

Также были исправлены ошибки производительности связанные с использованием мыши в качестве входного сигнала в игровом процессе. Помимо этого разработчики доработали функциональность мыши и клавиатуры на различных экранах меню, включая главное меню и меню создания светового меча.

Среди основных исправлений игрового процесса нужно обратить внимание на фикс бага коллизии, который приводил к тому, что модель главного героя проваливалась через текстуры лифтов при низких показателях частоты кадров. А также множественные исправления вылетов, среди которых краш игры связанный с диалогами.