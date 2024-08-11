Также у игры неплохой онлайн в Steam.

Релиз шутера от первого лица Vladik Brutal состоялся 9 августа. Проект примечателен тем, что разработкой занимался всего один человек, у автора ушло четыре года на его создание. Нужно отметить, что в основе игры лежит сильно модифицированный разработчиком Unreal Engine 4.

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Такой подход к реализации проекта не может не впечатлять, задача перед автором стояла непростая, поскольку он решил в одиночку создать полноценный шутер от первого лица, который вдохновлен серией Half-Life.

Действие Vladik Brutal разворачивается в некой восточноевропейской стране, которая в свою очередь находится под властью параноидального диктатора. Режим тотального контроля и вживление чипов для слежки не самое страшное из того, на что готов пойти тиран. Чтобы укрепить власть, он решает усилить своих подчиненных, для этой цели был создан секретный исследовательский центр, где ученые используют в качестве подопытных заключенных - людей, выступающих против диктаторского режима.

С момента релиза пиковый единовременный онлайн игры составил 1,911 человек. Это очень неплохой результат, для сравнения у проекта Prince of Persia The Lost Crown от Ubisoft показатель пикового онлайна равен 1,175.

На данный момент Vladik Brutal имеет оценку 84.22% от 1,150 игроков, по версии SteamDB. Сообщается, что на прохождение игра понадобится около 6-ти часов.