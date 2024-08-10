Студия разрабатывает несколько проектов одновременно.

В свежем финансовом отчете Remedy Entertainment указаны все актуальные проекты, а также на каком этапе производства эти проекты находятся.

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В целом из отчета представленного компанией можно сделать вывод, что ее финансовые показатели выросли по сравнению с прошлым полугодием. Однако, как стало известно, последняя на данный момент игра студии Alan Wake 2 еще не начала приносить прибыль. Затраты студии на разработку и маркетинг игры были довольно значительными (около 75 млн долларов). Таким образом операционные убытки составили 3,2 миллиона евро, но этот показатель по-прежнему лучше, чем прошлогодний. В компании уверены, что ситуация скоро изменится к лучшему, DLC Night Springs отлично восприняли критики и игроки, а небольшая команда внутри студии продолжает работать над вторым сюжетным дополнением.

Основные проекты, которые продолжают приносить компании прибыль это Control и Alan Wake Remastered. Сиквел первой из них, как сообщается, переходит к полноценному этапу разработки. Также в активную фазу разработки перешел многопользовательский спин-офф Control, проект известен под кодовым названием Condor.

В отчете также говорится о том, что горячо ожидаемые ремейки легендарных шутеров Max Payne 1 и 2, перешли на этап полноценного производства. Эти проекты объединены и разрабатываются как один.

"Команда разработчиков работает над тем, чтобы довести игру до функционального состояния от начала и до конца."



