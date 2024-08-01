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Yuri_Grant
Состоялся релиз ремастера приключенческого боевика STAR WARS: Bounty Hunter
Ремастер разработан и издан студией Aspyr.

Состоялся релиз ремастера приключенчкского экшена от третьего лица STAR WARS: Bounty Hunter. 

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Оригинальная игра была разработана студией LucasArts и выпущена на консолях PlayStation 2 и GameCube в 2002 году. 

Сюжет игры повествует о бывшем мандалорском воине Джанго Фетте, в частности о его становлении как одного из лучших охотников за головами, и рассказывает предысторию роли персонажа в фильме Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (Звёздные войны: Эпизод 2 – Атака клонов). Игра раскрывает несколько подробностей о персонаже, таких как то, как он приобрел свой культовый корабль Slave I (Firespray-31), как он объединил силы с ассасином Замом Везеллом, и о том как он был выбран в качестве генетического образца для солдат-клонов Великой армии Республики.

Геймплейно игра представляет собой приключенческий боевик от третьего лица. Игроку доступен весь каноничный арсенал Джанго, а именно фирменные бластерные пистолеты, огнемет, отравленные дротики и реактивные снаряды, установленные на джетпаке. Дизайн уровней в игре создан с расчетом на использование джетпака для исследования локаций и поиска секретов. Джетпак также нужно использовать в сегментах с платформингом. Джанго может использовать сканер, встроенный в его шлем, чтобы идентифицировать людей и узнать, назначена ли награда за их голову. Игра предоставляет опциональную возможность захватить этих преступников живыми или мертвыми. При использовании сканера игра переключается на вид от первого лица.

Скриншоты из Steam:


#star wars #игры 2024 #звездные войны #ремастер #aspyr #lucasfilm #lucasarts #mandalorian #attack of the clones #атака клонов
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