Релиз проекта может состоятся в ближайшие месяцы.

GTA Vice City Nextgen Edition - неофициальный ремастер GTA Vice City на движке Rage, который разрабатывается российской командой Revolution Team, проект должен выйти в этом году. Авторы мода поделились новым графиком прогресса разработки, которая идет довольно быстро.

реклама

С момента публикации прошлого графика 23 июля, команда существенно продвинулась в создании побочных миссий. Что примечательно, изначально RevTeam не планировали включать дополнительные миссии в релизную версию модификации, эти задания должны были появится отдельно в качестве дополнения. Однако, планы изменились, на данный момент разработчики уже создали 60% побочных миссий, причем на это у них ушел всего один месяц. Что касается основного сюжета, то он готов на 90%, за месяц прогресс продвинулся на 8%.

Исходя из этой статистики можно сделать вывод, что релиз GTA Vice City Nextgen Edition может состояться уже в ближайшие пару месяцев.

Стоит напомнить, что ремастер будет представлять собой глобальную модификацию для Grand Theft Auto IV. Соответственно системные требования проекта полностью идентичны требованиям для GTA IV. Авторы рекомендуют устанавливать мод на версию GTA IV 1.0.7.0, либо EFLC 1.1.2.0 - именно под них разрабатывается проект (обладателям Steam-лицензии придется делать даунгрейд до указанных версий).



