Также группа Rune начали взламывать старые игры содержащие защиту Denuvo.

Недавно известная хакерша Empress вышла на связь с общественностью. Она выпустила пост в Telegram, в котором поделилась планами на будущее.

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Empress анонсировала MMO-проект собственной разработки, очевидно она не взламывала игры почти год, поскольку была занята созданием этой игры. Однако общественность, в первую очередь, интересуют именно новые взломы. Учитывая, что Empress занята разработкой игры, вопрос о том стоит ли ждать новые взломы остался открытым.

Хакерша решила окончательно прояснить ситуацию и сообщила, что взломы игр содержащих защиту Denuvo продолжаться в скором времени. Empress утверждает, что ее цель не изменилась, она по прежнему намерена сокрушить компанию Denuvo Software Solutions. Также она сообщила, что пока не начала работу над новыми кряками, однако в ближайшие месяцы собирается вплотную этим заняться. По ее словам, сейчас она работает над несколькими новых технологиями для взлома.

Empress уточнила, что из всех игр с Denuvo больший интерес для нее представляет Dragon's Dogma 2. Однако, она не собирается взламывать игру, поскольку компания Capcom всегда удаляет защиту спустя некоторое время, и это достойно уважения.

Можно предположить, что одним из первых проектов, которые взломает Empress, станет Dead Space Remake, Assassin's Creed: Mirage, или Star Wars Outlaws релиз которого должен состояться 30 августа.

Также защиту Denuvo, недавно взломала группа RUNE. Бывшие члены хакерской группы CODEX, обошли защиту в игре Burnout Paradise Remastered, которая оставалась не взломанной почти 6 лет (проект вышел на ПК 21 августа 2018 года). В NFO-файле хакеры намекнули на то, что и в дальнейшем планируют подобные взломы.



