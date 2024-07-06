Два инсайдера независимо друг от друга поделились этой информацией, а также сообщили приблизительную дату выхода игры.

Анонсированная в 2019 году сингловая экшн-RPG Crimson Desert, является первым одиночным проектом от южнокорейской студии Pearl Abyss. Несколько лет назад разработчики столкнулись с трудностями в производстве, тогда они всерьез задумались об отмене проекта и полном закрытии направления сюжетно-ориентированных игр. Однако студия преодолела сложности, и повторно анонсировала Crimson Desert на игровом шоу Gamescom в августе прошлого года. В прошлогоднем трейлере продемонстрирован красивый и довольно интерактивный мир игры, а также представлены геймплейные составляющие такие, как боевая система и мини-игры, среди которых рыбалка от первого лица. На официальном Youtube-канале видеоролик набрал больше 3,2 млн просмотров.

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Очевидно проект заинтересовал игроков, но авторы не делились информацией об игре уже почти год. Однако в сети появилась неофициальная информация. Инсайдер под ником ignusthewise сообщил, что Pearl Abyss представят Crimson Desert на Gamescom 2024. Он утверждает, что разработчики покажут трейлер с точной датой релиза. Аналогичной информацией делился инсайдер под ником Lunatic Ignus еще в мае этого года.

Представленная инсайдерами информация выглядит довольно логично, также оба источника сходятся во мнении, что релиз игры состоится в первой половине 2025 года.



