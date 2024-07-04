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Yuri_Grant
Джордж Р.Р. Мартин намекнул на экранизацию Elden Ring
Также объявлено о четырех новых спин-оффах "Игры Престолов".

Писатель Джордж Мартин (George R.R. Martin) известен прежде всего как автор цикла романов "Песнь льда и пламени", которые легли в основу феноменально успешного сериала "Игра престолов". Так же он работал над созданием мира игры Elden Ring. Проект от FromSoftware стал мировым хитом, продавшись тиражом свыше 25 млн копий, а онлайн игры в Steam составил 953,426 игроков в пике, что является вторым показателем среди сингловых игр за всю историю. 

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Недавно Джордж Мартин в очередной раз стал лауреатом награды от Американской ассоциации писателей-фантастов, она стала для него третьей по счету. Свою первую "Небулу" (Nebula) писатель получил за повесть «Песчаные короли» 1979 года, вторую за рассказ «Портреты его детей» 1985 года, в этот раз награду присудили за сценарий игры Elden Ring 2022 года. 

Автор сообщил о награде в своем блоге, он уточнил, что занимался построением мира игры, а команда сценаристов из FromSoftware во главе с Хидетакой Миядзики сделали все остальное. 

Мартин опубликовал фото "Небулы", под ним он написал - "Да, и о тех слухах, которые вы могли ранее слышать о художественном фильме или теле сериале по мотивам Elden Ring… Мне абсолютно нечего сказать. Ни слова, не-а, совсем ничего, ничего я не знаю, вы от меня даже звука не слышали, мм-мм-мм. Какие ещё слухи?"

Наверняка у писателя была веская причина, чтобы упомянуть эти слухи. На шутку это не похоже, скорее данное сообщение стоит воспринимать как намек на то, что экранизация состоится. Вряд ли Мартин стал бы касаться этой темы, если бы она не имела под собой никакой почвы.

Напомню, что ранее в интервью Хидетаки Миядзаки обсудил различные возможности  интерпретации Elden Ring. Геймдизайнер и режисcер выразил желание поработать над фильмом, он объяснил, что у него и компании FromSoftware нет необходимого опыта для создания экранизации, однако при наличии сильной фирмы-партнера занимающейся кино, все может получиться.

Учитывая современную тенденцию голливуда по экранизации видеоигр, вполне вероятно, что такой популярный проект как Elden Ring не останется без внимания. Джордж Мартин состоит в Гильдии сценаристов США, на данный момент уже выпущен второй сезон "Дома Дракона", идут съемки сериала "Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь", а также было объявлено еще о четырех спин-оффах сериала "Игра Престолов". Исходя из этого можно сделать вывод, что писатель вполне может располагать всей информацией относительно экранизации Elden Ring.  


#elden ring #from software #голливуд #игра престолов #game of thrones #джордж мартин #экранизация #elden ring shadow of the erdtree #миядзаки #джордж р. р. мартин
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