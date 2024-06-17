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Yuri_Grant
Разработчики раскрыли существенную часть игрового процесса экшн-RPG Avowed
Итоги презентации Xbox Games Showcase Deep Dive посвященной проекту от Obsidian.

Avowed не является сиквелом Pillars Of Eternity, но эти игры объединяет общая вселенная, мир Эоры. Сюжет игры расскажет о недуге под названием Dream Scourge (что можно перевести как "Бич Сноведений" или "Уничтожитель Снов"), который наводит страх на жителей Живых земель. Чума поражающая души всего живого, превращает зараженных в жестоких существ под названием Dreamthralls (Пленников Снов). Главный герой подданный Императора Адаяра, отправляется в Живые земли с целью найти источник чумы и остановить ее распространение.

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Одним из центральных персонажей игры будет Инквизитор Людвин (Inquisitor Lödwyn) - глава отряда Стальной гарроты в Святилище Клятвопреступников из Pillars Of Eternity II: Deadfire. Она убеждена в том, что чума лишь один из симптомов более глобальной проблемы, часть хоаса поразившего эссенцию душ (физическое проявление души). Абсолютно противоположного мнения придерживается Джиатта (Giatta), маг и один из напарников главного героя, она считает, что хаос - часть всего живого, и не стоит пытаться его уничтожить, вместо этого нужно найти способ сосуществовать с ним. Такой расклад, дает игроку выбор в основной сюжетной линии.

В рамках Xbox Games Showcase Deep Dive, Obsidian провели геймплейную презентацию Avowed. Разработчики раскрыли довольно существенную часть игрового процесса. На данный момент об игре известно следующее:

Официально подтвердилось, что в игре реализована возможность переключать режимы камеры - от первого и от третьего лица. 

Прислушавшись к критике общественности, команда работает над улучшением боевой системы, в частности над импактом (ощущение от попадания по врагам).  

Пути и маршруты при исследовании локаций могут отличаться в зависимости от навыков персонажа. К примеру, одно из огненных заклинаний открывает вход в пещеру, поскольку персонаж применяет его, чтобы сжечь корни преграждающие путь. Также в подобных ситуациях можно будет использовать некоторое оружие и навыки напарников.

В мире игры реализована динамическая смена времени суток.

Как и в классических партийных RPG, в Avowed будет возможность разбить лагерь, он служит в качестве хаб-локации в которой игрок может пообщаться со своими спутниками, получить доступ к апгрейду оружия и отдохнуть.

В данный момент идет доработка ветвей прокачки. Дерево навыков будет полностью свободно для освоения, игрок сможет комбинировать умения нескольких классов, и таким образом создавать уникальные билды. Также в игре предусмотрена возможность перепрокачки (Respec).

При создании главного героя предоставляется две расы на выбор - человек и эльф. Но игрок также может сделать своего персонажа "богоподобным" вне зависимости от расы. В мире Эоры "Богоподобный" - разумное существо, душа которого каким-то образом была затронута одним из богов, это проявляется различными особенностями. Одной из таких особенностей является внешность, у "богоподобных" присутствуют различной формы наросты на лице и голове, редактор персонажа позволит детально настроить этот параметр. Такое существо обладает связью с одним из богов, но уникальность главного героя (в том случае, если игрок выберет эту особенность) в том, что он не знает с каким именно. Эту тайну предстоит раскрыть во время путешествия.

Также у NPC населяющих мир игры будет различная реакция на "богоподобного", кто-то отнесется с уважением к представителю немногочисленного вида, а кто-то посчитает внешность персонажа жуткой и пугающей. 

Квесты в игре создаются с расчетом на вариативность, это касается не только маршрутов прохождения локаций, но и диалогов с персонажами. Диалоговая система предполагает проверку навыков главного героя, также будет иметь значение биография и кто из напарников находится рядом, иногда все это может повлиять на ведение разговора.

У Avowed пока нет точной даты релиза, известно только то, что он должен состояться в этом году, скорее всего стоит ждать выхода игры осенью.

#xbox #obsidian entertainment #игровые новости #игры 2024 #pillars of eternity #obsidian #avowed #новинки игровой индустри #xbox showcase #obsidian entertainment avowed
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