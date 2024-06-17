Итоги презентации Xbox Games Showcase Deep Dive посвященной проекту от Obsidian.

Avowed не является сиквелом Pillars Of Eternity, но эти игры объединяет общая вселенная, мир Эоры. Сюжет игры расскажет о недуге под названием Dream Scourge (что можно перевести как "Бич Сноведений" или "Уничтожитель Снов"), который наводит страх на жителей Живых земель. Чума поражающая души всего живого, превращает зараженных в жестоких существ под названием Dreamthralls (Пленников Снов). Главный герой подданный Императора Адаяра, отправляется в Живые земли с целью найти источник чумы и остановить ее распространение.

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Одним из центральных персонажей игры будет Инквизитор Людвин (Inquisitor Lödwyn) - глава отряда Стальной гарроты в Святилище Клятвопреступников из Pillars Of Eternity II: Deadfire. Она убеждена в том, что чума лишь один из симптомов более глобальной проблемы, часть хоаса поразившего эссенцию душ (физическое проявление души). Абсолютно противоположного мнения придерживается Джиатта (Giatta), маг и один из напарников главного героя, она считает, что хаос - часть всего живого, и не стоит пытаться его уничтожить, вместо этого нужно найти способ сосуществовать с ним. Такой расклад, дает игроку выбор в основной сюжетной линии.

В рамках Xbox Games Showcase Deep Dive, Obsidian провели геймплейную презентацию Avowed. Разработчики раскрыли довольно существенную часть игрового процесса. На данный момент об игре известно следующее:

Официально подтвердилось, что в игре реализована возможность переключать режимы камеры - от первого и от третьего лица.

Прислушавшись к критике общественности, команда работает над улучшением боевой системы, в частности над импактом (ощущение от попадания по врагам).

Пути и маршруты при исследовании локаций могут отличаться в зависимости от навыков персонажа. К примеру, одно из огненных заклинаний открывает вход в пещеру, поскольку персонаж применяет его, чтобы сжечь корни преграждающие путь. Также в подобных ситуациях можно будет использовать некоторое оружие и навыки напарников.

В мире игры реализована динамическая смена времени суток.

Как и в классических партийных RPG, в Avowed будет возможность разбить лагерь, он служит в качестве хаб-локации в которой игрок может пообщаться со своими спутниками, получить доступ к апгрейду оружия и отдохнуть.

В данный момент идет доработка ветвей прокачки. Дерево навыков будет полностью свободно для освоения, игрок сможет комбинировать умения нескольких классов, и таким образом создавать уникальные билды. Также в игре предусмотрена возможность перепрокачки (Respec).

При создании главного героя предоставляется две расы на выбор - человек и эльф. Но игрок также может сделать своего персонажа "богоподобным" вне зависимости от расы. В мире Эоры "Богоподобный" - разумное существо, душа которого каким-то образом была затронута одним из богов, это проявляется различными особенностями. Одной из таких особенностей является внешность, у "богоподобных" присутствуют различной формы наросты на лице и голове, редактор персонажа позволит детально настроить этот параметр. Такое существо обладает связью с одним из богов, но уникальность главного героя (в том случае, если игрок выберет эту особенность) в том, что он не знает с каким именно. Эту тайну предстоит раскрыть во время путешествия.

Также у NPC населяющих мир игры будет различная реакция на "богоподобного", кто-то отнесется с уважением к представителю немногочисленного вида, а кто-то посчитает внешность персонажа жуткой и пугающей.

Квесты в игре создаются с расчетом на вариативность, это касается не только маршрутов прохождения локаций, но и диалогов с персонажами. Диалоговая система предполагает проверку навыков главного героя, также будет иметь значение биография и кто из напарников находится рядом, иногда все это может повлиять на ведение разговора.

У Avowed пока нет точной даты релиза, известно только то, что он должен состояться в этом году, скорее всего стоит ждать выхода игры осенью.