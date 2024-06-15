Sony продолжает выпускать свои игры на ПК, на данный момент компания выпустила порты почти всех самых востребованных проектов. Однако долгожданный релиз Bloodborne на ПК, о котором ходят слухи уже не один год, до сих пор не состоялся, мало того, порт игры даже не анонсирован.
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Bloodborne - одна из лучших игр FromSoftware, она уже стала классикой, как и многие другие проекты японской студии. От игр серии Dark Souls, Demon Souls, Elden Ring в сеттинге средневекового фэнтези, Bloodborne отличает сеттинг, выполненный в стиле викторианского фэнтези, что повлияло не только на арт дизайн, но и на геймплей. Великолепная визуальная составляющая игры и геймплейные особенности обеспечили игре огромнейшую фанбазу. Проект до сих пор остается эксклюзивом Playstation 4, Bloodborne доступен пользователям Playstation 5 только благодаря функции обратной совместимости, но полноценный порт на актуальную версию консоли пока не анонсирован.
Поклонники продолжают надеяться на анонс PS5 и ПК версий. Это стало одной из тем, затронутых в рамках интервью Хидэтаки Миядзаки журналу PC Gamer. Геймдизайнера спросили о том, что он думает по поводу порта Bloodborne на ПК. По его мнению у людей должна быть возможность наслаждаться игрой на максимально возможном количестве платформ, и что в качестве PS4 эксклюзива игра теряет актуальность, поскольку платформа устарела. В заключении Миядзаки заявил, что определенно хотел бы видеть ПК версию Bloodborne.
Многие сотрудники студии FromSoftware придерживаются того же мнения, но права интеллектуальной собственности принадлежат Sony, соответственно судьба Bloodborne остается в руках компании.