Хидэтака Миядзаки считает, что все зависит от Sony.

Sony продолжает выпускать свои игры на ПК, на данный момент компания выпустила порты почти всех самых востребованных проектов. Однако долгожданный релиз Bloodborne на ПК, о котором ходят слухи уже не один год, до сих пор не состоялся, мало того, порт игры даже не анонсирован.

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Bloodborne - одна из лучших игр FromSoftware, она уже стала классикой, как и многие другие проекты японской студии. От игр серии Dark Souls, Demon Souls, Elden Ring в сеттинге средневекового фэнтези, Bloodborne отличает сеттинг, выполненный в стиле викторианского фэнтези, что повлияло не только на арт дизайн, но и на геймплей. Великолепная визуальная составляющая игры и геймплейные особенности обеспечили игре огромнейшую фанбазу. Проект до сих пор остается эксклюзивом Playstation 4, Bloodborne доступен пользователям Playstation 5 только благодаря функции обратной совместимости, но полноценный порт на актуальную версию консоли пока не анонсирован.

Поклонники продолжают надеяться на анонс PS5 и ПК версий. Это стало одной из тем, затронутых в рамках интервью Хидэтаки Миядзаки журналу PC Gamer. Геймдизайнера спросили о том, что он думает по поводу порта Bloodborne на ПК. По его мнению у людей должна быть возможность наслаждаться игрой на максимально возможном количестве платформ, и что в качестве PS4 эксклюзива игра теряет актуальность, поскольку платформа устарела. В заключении Миядзаки заявил, что определенно хотел бы видеть ПК версию Bloodborne.

Многие сотрудники студии FromSoftware придерживаются того же мнения, но права интеллектуальной собственности принадлежат Sony, соответственно судьба Bloodborne остается в руках компании.