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Yuri_Grant
FromSoftware хотят увидеть ПК-порт Bloodborne
Хидэтака Миядзаки считает, что все зависит от Sony.

Sony продолжает выпускать свои игры на ПК, на данный момент компания выпустила порты почти всех самых востребованных проектов. Однако долгожданный релиз Bloodborne на ПК, о котором ходят слухи уже не один год, до сих пор не состоялся, мало того, порт игры даже не анонсирован. 

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Bloodborne - одна из лучших игр FromSoftware, она уже стала классикой, как и многие другие проекты японской студии. От игр серии Dark Souls, Demon Souls, Elden Ring в сеттинге средневекового фэнтези, Bloodborne отличает сеттинг, выполненный в стиле викторианского фэнтези, что повлияло не только на арт дизайн, но и на геймплей. Великолепная визуальная составляющая игры и геймплейные особенности обеспечили игре огромнейшую фанбазу. Проект до сих пор остается эксклюзивом Playstation 4, Bloodborne доступен пользователям Playstation 5 только благодаря функции обратной совместимости, но полноценный порт на актуальную версию консоли пока не анонсирован. 

Поклонники продолжают надеяться на анонс PS5 и ПК версий. Это стало одной из тем, затронутых в рамках интервью Хидэтаки Миядзаки журналу PC Gamer. Геймдизайнера спросили о том, что он думает по поводу порта Bloodborne на ПК. По его мнению у людей должна быть возможность наслаждаться игрой на максимально возможном количестве платформ, и что в качестве PS4 эксклюзива игра теряет актуальность, поскольку платформа устарела. В заключении Миядзаки заявил, что определенно хотел бы видеть ПК версию Bloodborne.

Многие сотрудники студии FromSoftware придерживаются того же мнения, но права интеллектуальной собственности принадлежат Sony, соответственно судьба Bloodborne остается в руках компании.

#sony #playstation #playstation 4 #elden ring #fromsoftware #игровые новости #bloodborne #dark souls #эксклюзив sony #соулс
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Глава FromSoftware рассказал о портировании Bloodborne на ПК
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A224
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у меня закрыт и снизу фигачит 140мм прям на видюху и спереди ещё 2 200-ки тоже на видюху и на проц соотв.
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
A224
17:34
а что у тебя за производитель видюхи? корпус открыт?
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Zenux
17:31
При 100% вертушках? Ты вот щас это серьезно... Я у себя в наушниках (открытого типа) даже 55% (2080RPM) через стекло слышу в играх, 100% это аэродром под ухом, это же не фига не нормально. Но даже так...
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Julius
17:26
Ну не 4070 Ти, а 4070 Ти супер, но в лучах конечно 7900 послабее будет
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Матвей Кустов
17:25
Я хочу свою 2060 super продать и купить 3070 - 3070ti, за 30 - 35к на Авито, как смотрите на это? @ Процессор: R5 5600X. @ Оператос: 32гб(3600мхц) @ Монитор: 1080р 144Гц.
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7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
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