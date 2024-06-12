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Yuri_Grant
Раскрыты новые подробности игры Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Ремейк легендарной MGS3 может стать одним из лучших ремейков в игровой индустрии.

На своем YouTube-канале, компания Konami опубликовала второй ролик из серии METAL GEAR SOLID Legacy. Выпуск посвящен ремейку MGS3 - METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER. В качестве ведущего выступает актер и сценарист Девид Хэйтер (David Hayter), озвучивший легендарных персонажей Solid Snake и Big Boss. 

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В этом видеоролике Девид Хэйтер раскрывает некоторые ранее не известные подробности относительно METAL GEAR SOLID Δ, а так же рассказывает об отличиях ремейка от оригинала.

Сильно менять игровой процесс авторы грядущего ремейка не собираются, поскольку они намерены сохранить геймплейное ядро оригинала.  Однако грамотное осовременивание игры не возможно без нововведений. Это касается не только реализации геймплея, но и подхода к визуальной стороне проекта.

METAL GEAR SOLID Δ создается на движке Unreal Engine 5, особое внимание авторы ремейка уделяют визуальной проработке персонажей, к примеру глаза будут иметь раздельные модели глазного яблока и зрачка. Это довольно важная деталь, поскольку игра очень кинематографичная. В оригинальной игре кат-сцены и переговоры по кодеку (сюжетная часть) занимают около 5-ти часов, при этом в кадре часто показаны лица героев крупным планом. 

Также разработчики осовременили систему ранений главного героя (battle damage system). Теперь все повреждения персонажа включая порезы, синяки и пулевые ранения, визуально обрабатываются в реальном времени, это означает, что раны будут иметь различный вид, в зависимости от, того каким образом игрок их лечил, а шрамы от этих ранений останутся до конца прохождения.

Левел дизайн ремейка почти полностью соответствует оригинальному, это означает, что локации в MGSΔ будут небольшими. Такой размер уровней позволяет авторам игры уделить максимальное внимание деталям. 

Разработчики понимают, что одна из ключевых особенностей игры это кат-сцены, создатель серии METAL GEAR Хидео Кодзима (Hideo Kojima) известен, в первую очередь как режиссер. Konami стремятся не только привлечь новую аудиторию, но и угодить фанатам серии, для этого необходимо полностью сохранить дух MGS3. Не удивительно, что разработчики намерены полностью воссоздать постановку сюжетных сцен, поэтому в ремейке будет использована оригинальная озвучка, однако мимика персонажей, освещение и звуковой дизайн подвергнутся переработке.

Изменениям также подвергнется и геймплей. В METAL GEAR SOLID Δ будет режим под названием Legacy Style (что можно перевести как - Стиль Оригинала или Режим Наследия), который позволит проходить игру с полуфиксированной камерой и управлением как в оригинальной MGS3. Но самое интересное, это обновленный геймплей, режим New Style с контролируемой камерой, это переработанный режим от третьего лица, который осовременивает игровой процесс. Это касается механики прицеливания и стрельбы, а также передвижения персонажа. В новом трейлере можно заметить момент, где Снейк передвигается лежа на спине как в Metal Gear Solid V, но при этом весь камуфляж героя заляпан грязью (скорее всего это повлияет на незаметность) это одно из немногих, но важных геймплейных нововведений положительно влияющих на игровой процесс. 

О возрождении легендарной серии рассказал продюсер игры Нориаки Окамура (Noriaki Okamura). Он напомнил, что METAL GEAR SOLID 3: SNAKE EATER является первой игрой в сюжетной хронологии серии, поэтому было принято решение сделать ремейк именно третьей части, к тому же MGS3 очень ценится фанатами. Также он сказал, что в разработке METAL GEAR SOLID Δ принимают участие ветераны индустрии, которые разрабатывали старые части MGS. 

По итогам можно сказать, что Konami взяли правильное направление, они поняли, какие аспекты игры нужно оставить без изменений, а какие следует доработать. Вполне возможно, что после релиза METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER, проект можно будет привести в качестве примера идеального ремейка.

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