Вторая часть статьи в которой собрана вся актуальная, на данный момент, информация касательно самых интересных проектов показанных в рамках мероприятия.

На Xbox Games Showcase, был представлен видеоролик ремейка-переосмысления Perfect Dark. Геймплейный трейлер демонстрирует прохождение небольшого отрезка. Уровни в игре имеют коридорную структуру, однако левел дизайн заточен под прохождение различными способами и маршрутами. В этом игроку помогут различные гаджеты, возможности стелс-системы, паркур, а также сочетание ближнего и дальнего боя.

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Работа над игрой длится уже более 5-ти лет, а разработчики представили дебютный трейлер игры только спустя 4-ре года после анонса. Известно, что проект некоторое время находился в производственном аду, но похоже все трудности остались позади.

Еще в 2022 году сообщалось, что к разработке новой Perfect Dark присоединились бывшие сотрудники Bungie, которые работали над несколькими играми серии Call of Duty, Halo и Doom (2016). В данный момент игру разрабатывают две студии - The Initiative и Crystal Dynamics.

Поскольку игра является переосмыслением, знание сюжета оригинальной Perfect Dark не требуется. Действие игры происходит в недалеком будущем, Земля пострадала от серии экологических катастров, в результате которых целые регионы мира стали не пригодны для жизни. Решение этой проблемы предлагает мегакорпорация Core Mantis, которая создает систему The GEN Network и развертывает ее в Каире. Обнесенный стеной город будущего, полностью изолированный от внешнего мира, должен восстановить экологический баланс. В этот город и отправится секретный агент dataDyne Джоанна Дарк, чтобы найти и задержать преступника Дэниела Кэррингтона.

Игра позиционируется как АААА проект, который создается для PC и XBOX, дата релиза пока не известна.









Компания Konami, которая с недавнего времени взялась за возрождение своих культовых франшиз, представила новый трейлер ремейка Metal Gear Solid 3, под названием Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Видеоролик демонстрирует несколько сюжетных моментов, некоторые геймплейные особенности и незначительные нововведения. Важен тот факт, что разработчики ремейка не только почти дословно следуют оригиналу в плане левел дизайна, но и то, что в проекте использована оригинальная озвучка.





Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Дата релиза, к сожалению, по прежнему остается загадкой.









Помимо нового DOOM, Bethesda представила еще один шутер от первого лица. Приключенческая игра Indiana Jones and the Great Circle получила новый трейлер акцентирующийся на сюжете, но содержащий и некоторые геймплейные кадры.

Игра впечатляет графикой и неплохой постановкой сюжетных кат-сцен. У проекта от студии MachineGames есть все шансы прийти на замену ныне мертвой серии приключенческих игр Uncharted от Naughty Dog, особенно учитывая, что Indiana Jones and the Great Circle основана на легендарной франшизе.



