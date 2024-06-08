Релиз игры должен состояться уже в этом году.

Разработчики из российской студии GFAGames, показали новый трейлер шутера от первого лица Pioner. Видеоролик посвящен различным детекторам аномалий и артефактам - редким ресурсам, которые сыграют очень важную роль в игровом процессе. Также в трейлере можно увидеть впечатляющий постапокалиптичный город, скорее всего, являющийся хаб локацией.

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Студия GFAGames основана в 2017 году бывшими разработчиками S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Atomic Heart, Metro Exodus и King’s Bounty. В 2021 году китайский гигант Tencent приобрел контрольный пакет акций студии, в результате к разработке Pioner было привлечено множество специалистов из разных стран мира.

На данный момент известно, что озвучкой игры займется GamesVoice, саундтрек напишет композитор Игорь Модлинский, музыка которого звучала в игре Stalcraft. За главную музыкальную тему отвечает коллектив Ansia Orchestra.

Сейчас штат студии насчитывает более 100 сотрудников из России, Украины, Таиланда, Казахстана, Армении и других стран, из них более 50 человек работают над Pioner. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 4. Релиз проекта намечен на 2024 год, но разработчики пока не сообщают точную дату релиза.



