Игра является прямым сиквелом одноименного фильма, вышедшего в 1982 году.

Американская компания Nightdive Studios, которая занимается возрождением старых игровых хитов, представила ремастер хоррор игры по кинолицензии The Thing. Разработчики улучшат все текстуры, модели персонажей и монстров, динамические тени и освещение, также в ремастере появятся новые шейдеры и созданная с нуля анимация.

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Пиксельное освещение и другие эффекты обеспечит новый продвинутый 3D-рендеринг, также заявлено, что игра будет поддерживать разрешение 4К.

Оригинальная игра The Thing вышла в 2002 году, сюжет рассказывает о событиях произошедших сразу после событий одноименного фильма Джона Карпентера. Игрок управляет капитаном Джоном Блейком, командиром небольшого отряда военных, прибывших на «Северный пост 31» для расследования ситуации. Сначала Блейк должен выяснить, что произошло с исследовательской группой, он встречает выживших и они присоединяются к его отряду. Инопланетный организм в игре, как и в фильме, может принимать облик убитых им существ, поэтому игроку нужно решить кому можно доверять, а кому нет.

Поскольку Капитан Блейк только недавно появился на станции, выжившие относятся к нему с недоверием, и могут заподозрить, что он "Нечто" и напасть на него. Система доверия - это целая геймплейная механика которая до сих пор не имеет аналогов.

Страница The Thing: Remastered уже есть в Steam, дата выхода игры пока не известна.



