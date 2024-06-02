Режиссером снова станет Джон Тёртлтауб.

Планируются съемки третьей части приключенческого боевика National Treasure (Сокровище нации). Об этом сообщил режиссер обоих частей Джон Тёртлтауб (Jon Turteltaub).

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В недавнем интервью Comicbook, режиссер сообщи, что в данный момент идет работа над сценарием, как только он будет дописан и утвержден команда приступит к съемкам. Также он подтвердил, что сценарий пишется с расчетом на прежний актерский состав. Николас Кейдж (Nicolas Cage) снова сыграет Бена Гейтса, актриса Дайан Крюгер (Diane Kruger) вернется к образу Абигейл Чейс, а Джастин Барта (Justin Bartha) воплотит на экране образ хакера Райли Пула.

Режиссер считает, что не следует затягивать работу над проектом, поскольку прошло много времени с момента выхода последнего фильма, и аудитория постепенно забывает франшизу.

Премьера первого фильма National Treasure (Сокровище нации) состоялась 8 ноября 2004 года, при бюджете 100 миллионов долларов, картина собрала более 345 миллионов в мировом прокате. Второй фильм под названием National Treasure: Book of Secrets (Сокровище нации: Книга Тайн) вышел в декабре 2007-го года, и собрал кассу в $457 364 600, при бюджете $130 000 000. Оба фильма были хорошо приняты зрителями, однако критики давали приключенческой картине смешанные оценки.



