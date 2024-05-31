Релиз интерактивного фильма состоится одновременно на ПК и Playstation 5.

В рамках презентации State of Play, компания Sony проедставила новый геймплейный трейлер ремейка хоррора Until Dawn. Релиз интерактивного фильма запланирован на осень текущего года, точная дата релиза пока не известна.

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Разработкой ремейка занимается британская студия Ballistic Moon, которая была основана в 2019 году выходцами из Supermassive Games.

Until Dawn образца 2015 года, до сих пор выглядит довольно неплохо, однако переработанная версия игры на Unreal Engine 5 смотрится современнее, особенно бросается в глаза улучшенное освещение, доработанная анимация и текстуры высокого качества.

Оригинальный Until Dawn от Supermassive Games был одним из первых интерактивных фильмов в жанре хоррор, игра отличалась от аналогов высоким бюджетом и вариативностью сюжетных линий, предлагая игрокам высокую реиграбельность. Проект пришелся по вкусу критикам, и был отлично принят игроками.

Ремейк Until Dawn уже появился в Steam, игра будет полностью переведена на русский язык (Интерфейс, субтитры и озвучка).

Также в январе этого года, стало известно о том, что компания Sony ведет активную подготовку к съемкам экранизации игры, режиссером проекта выступит Дэвид Ф. Сандберг (David F. Sandberg), известный по хоррору Проклятие Аннабель: Зарождение зла (Annabelle: Creation).