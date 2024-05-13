Фильм будет официально показан в России.

официальный концепт арт

Издательство Variety сообщает, что съемки фильма Riddick: Furya (Фурия), четвертого фильма по франшизе "Риддик", стартуют 26 августа, и будут проходить в Германии, Испании и Великобритании.

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Сюжет расскажет о возвращении Ричарда Б. Риддика на родную планету Фурию, место которое он едва помнит и которое, как он боится, могло быть полностью уничтожено. Однако оказывается, что некоторые фурианцы уцелели, и ведут отчаянную войну за выживание. На этой планете герою предстоит столкнуться с новым монстром.

Исполнитель главной роли Вин Дизель (Vin Diesel), также выступает в качестве продюсера (компания One Race Films основана актером). Режиссерское кресло, как и в случае со всеми предыдущими фильмами франшизы, займет создатель серии Дэвид Туи, который совсем недавно закончил работу над сценарием триллера Big Dogs (режиссером этого триллера будет Ридли Скотт (Ridley Scott)).

Фильм "Фурия" можно будет увидеть в российских кинотеатрах. Официальным дистрибьютором в России станет кинокомпания "ВОЛЬГА" (VLG.FILM).

Начало франшизы было положено в 1999 году, тогда на экраны вышел фильм Pitch Black (Чёрная дыра), при бюджете в 23 миллиона долларов, картина собрала 53 миллиона в мировом прокате. Несмотря на неудачную вторую часть (The Chronicles of Riddick), в 2013 году вышел третий фильм - Riddick, который был высоко оценен и собрал кассу 98 млн. долларов при бюджете в 38 млн.