Рассказ который ляжет в основу сценария, был написан режиссером еще во время работы над фильмом Безумный Макс: Дорога ярости.

Не так давно, режиссер Джордж Миллер (George Miller) закончил работу над спин -офф приквелом Mad Max: Fury Road (Безумный Макс: Дорога ярости). Мировая премьера спин-оффа под названием Furiosa: A Mad Max Saga (Фуриоса: Хроники Безумного Макса) состоится 24 мая. Сюжет фильма расскажет о молодости воительницы Фуриосы, и затронет временной период протяженностью в 20 лет.

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В своем вчерашнем интервью журналу TIME Джордж Миллер рассказал о том, что уже приступил к работе над следующим фильмом по франшизе Mad Max. В данный момент режиссер занимается превращением ранее написанного им рассказа в полноценный киносценарий. Проект получил название Max Max: The Wasteland (Безумный Макс: Пустошь), сюжет повествует о судьбе Макса Рокатански в период после событий "Фуриосы" и за год до «Дороги ярости».

Также Джордж Миллер подтвердил, что снова хочет видеть Тома Харди в роли Макса. Однако, производство картины еще не утверждено окончательно, поскольку многое будет зависеть от кассовых сборов грядущего фильма "Фуриоса: Хроники Безумного Макса".

В апреле франшизе исполнилось 45 лет. Мировая премьера первого фильма Mad Max с Мелом Гибсоном (Mel Gibson) в главной роли, состоялась в далеком 1979 году, это была дебютная работа австралийского режиссера Джорджа Миллера.